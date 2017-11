Paris / Ile-de-France : les touristes sont de retour avec une hausse des nuitées de +12,7%

La fréquentation touristique, en été 2017, a fait un bon de +12,7% en Ile-de-France (+6,1% en France) révèle une étude de l'Insee publiée jeudi. Tous les hébergements franciliens profitent de cette hausse. La clientèle, aussi bien française qu'étrangère, est massivement de retour dans notre région.

Comme dans toute la France, la saison touristique d'été 2017 (d'avril à septembre) a été excellente en Ile-de-France, révèle une étude de l'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, publiée jeudi. C'est dans notre région que la hausse de fréquentation des hébergements collectifs est la plus forte avec une augmentation de +12,7% par rapport à 2016. Nous sommes loin devant le littoral nord et normand (+9,6%) qui se classe deuxième et le littoral breton (+8,6%) qui occupe la troisième place de ce classement. Ce sont les Pyrénées qui sont en queue de peloton avec tout de même une hausse de +2,1%.

Nuitées d'été et évolution 2017 / 2016 par grande zone géographique et type d'hébergement. - Insee

Les hôtels ne sont pas les hébergements favoris des touristes en Ile-de-France

En Ile-de-France, en été 2017, les touristes ont plébiscité les "appart'hôtels", les villages de vacances, les maisons familiales et les auberges de jeunesse. Pour ces modes d'hébergement, la hausse est de +24,9%. Le nombre de nuitées dans les hôtels a augmenté +11,6%. Ce sont principalement les étrangers qui choisissent ce type d'hébergement. L'augmentation est beaucoup plus légère (+1,2%) pour les campings franciliens.

Malgré la hausse générale de la fréquentation surtout dans les zones urbaines, l'Insee constate quand même que le nombre de nuitées en Ile-de-France comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur n'arrive pas à dépasser le niveau de 2015 alors qu'il est franchi dans toutes les autres régions.

Les touristes à Versailles. © AFP - Ludovic Marin

Les Français comme les étrangers sont de retour en Ile-de-France

Les deux clientèles, françaises et étrangères, sont en hausse dans notre région en été 2017. Les Français sont un tout petit peu plus nombreux (+13,3%) que les touristes qui viennent d'un autre pays (+12,3%).