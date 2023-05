Île-de-France: nouvelle arnaque aux faux PV, de fausses contraventions déposées sur les pare-brise

La gendarmerie des Yvelines a publié une alerte sur ses réseaux sociaux afin d’avertir sur une nouvelle escroquerie: des automobilistes ont signalé avoir reçu un avis de contravention, qui s'est révélé faux. Le PV comportait un QR code, signe qu'il s'agit d'une escroquerie.

Très proche d’un vrai PV, ce petit papier vert vous invite à scanner un QR code “Utilisez l’appareil photo de votre smartphone pour scanner le QR Code situé ci-dessous” afin d’accéder à une page de règlement pour régler l'amende. “Nous sommes sur des copies très très proches des papiers officiels donc il y a beaucoup de difficultés pour la population à identifier que c’est une fausse contravention” déplore la lieutenant-colonel Aurore Rigail, chargée de la communication à la gendarmerie d’Île-de-France.

Une fausse extension du domaine

Le site affiche une extension semblable au site “amendes.gouv.fr” où l’on peut régler son amende. Mais il s’agit en réalité d’une fausse extension du domaine qui se finit en "gouv-fr.fr". Il n’est pas facile de voir au premier abord s’il est question d’une escroquerie car le site comporte un petit cadenas devant l'URL qui laisserait présager qu’il est fiable. On vous demande ensuite d’entrer vos coordonnées bancaires pour que vous vous acquittiez de la somme. C'est un autre signe qui doit vous alerter : le but des escrocs est de récupérer ces coordonnées pour les réutiliser. “On ne procède absolument pas de cette manière-là, il n’y a pas de QR code qui amène sur un site où on va vous demander des coordonnées bancaires” assure la lieutenant-colonel.

Une nouvelle technique d’hameçonnage bien exécutée

Ce type de pratique existe déjà depuis plusieurs années mais les victimes étaient contactées par SMS, emails ou appels avec des rappels de contravention non payée. Mais il s’agit ici de “la première fois que l’on trouve, en tout cas en Île-de-France, un support fictif mis par des gens dans la rue présentant un QR code pour inciter à payer une amende” explique Aurore Rigail.

En effet, si vous découvrez un PV sur votre pare-brise qui vous incite à flasher un QR code il faut savoir qu’“aucun service de l’état ne fonctionne de cette manière-là donc il faut vraiment être très méfiant de ces techniques qui sont de plus en plus performantes et proches de la réalité” alerte-t-elle.

Elle conseille aussi aux automobilistes qui auraient reçu ce type de contravention de “se rapprocher de sa gendarmerie ou de son commissariat local pour s’assurer que la contravention est conforme.”