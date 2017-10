Ile-de-France : plus besoin d'aller en préfecture pour sa carte grise en Seine-et-Marne et dans le Val-de-Marne

A partir de lundi, en Seine-et-Marne et dans le Val-de-Marne, les demandes de carte grise sont dématérialisées. Plus besoin d'aller en préfecture. Les démarches se font sur internet.

En Seine-et-Marne et dans le Val-de-Marne, comme dans 18 autres départements du quart Nord-Est de la France, à partir de lundi, les demandes de carte grise se font sur internet. Si vous habitez ces départements, plus besoin de vous déplacer à la préfecture pour obtenir ou modifier un certificat d'immatriculation. La préfecture du Doubs a annoncé la dématérialisation de ces démarches vendredi dernier. Le dispositif sera étendu à toute la France le 6 novembre 2017. Il y aura alors huit CERT. Ils seront installés à Paris, Amiens, Clermont-Ferrand, Poitiers, Nîmes et en Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte.

L'objectif : faciliter les démarches

Cette dématérialisation permet de faciliter la délivrance des cartes grises. L'usager peut demander ce certificat depuis chez lui, à n'importe quelle heure et n'importe quel jour, en allant sur le site de la préfecture. Le certificat d'immatriculation arrive directement au domicile du demandeur. Cela permet aussi de renforcer la lutte contre la fraude, indique le préfet du Doubs, Raphaël Bartholt. C'est le département du Doubs qui anime la plateforme de traitement des demandes de carte grise pour les 20 départements concernés. Cette plateforme s'appelle CERT (Centre d'expertise et de ressources titres).

Un accueil possible en préfecture sur rendez-vous

Pour ceux qui n'auraient pas accès à internet, qui rencontreraient des difficultés techniques ou qui ne sauraient pas faire cette démarche en ligne, les préfectures ont prévu un accueil. Il faudra simplement prendre rendez-vous.