Pour éviter les règles covid-19 à l'étranger, des Franciliens rusent et ne partent pas d'Île-de-France

L'Italie a décidé de resserrer la vis ce lundi concernant les voyageurs Français. Dorénavant, toute personne voulant se rendre à Rome ou à Naples devra passer un test moléculaire ou antigénique. Cette restriction concerne sept régions de France dont l'Île-de-France, les régions où le virus circule de manière active. Les tests devront dater de moins de 72 heures avant l'arrivée sur le sol italien. Comme l'Italie, la Suisse, elle impose ses propres mesures. Et certains franciliens n'hésitent pas à trouver des parades pour quelques jours de vacances.

"C'est une magouille... mais on fait avec"

Comme l'Italie, la Suisse, elle impose ses propres mesures. L'Île-de-France étant classée en rouge par nos voisins helvètes, chaque francilien s'y rendant devra s'isoler quatorze jours. Mais Abou, un Francilien a trouvé la parade. "La parade que l'on a retrouvé c'est de rejoindre un ami qui habite à Annecy, il a son adresse là-bas donc on part de gare de Lyon et on s'arrête à Annecy. Et d'Annecy on va à Genève en voiture et on pourra comme ça détourner un peu ces mesures restrictives", témoigne le jeune francilien à France Bleu Paris.

"De toute manière partir en avion en provenance de Paris, tout de suite on sera contrôlé. On aurait dû faire une quarantaine. La voiture c'est beaucoup plus simple d'autant plus que tous les jours il y a des frontaliers qui traversent la frontière pour travailler en Suisse et eux ne se font pas contrôler. Notre ami, ça va être notre alibi puisqu'il habite à Annecy et qu'on peut circuler librement", poursuit-il. Il admet mais que cette combine "est une magouille mais qu'en France, il est très respectueux des gestes barrières comme le port du masque et la distanciation physique".

La Suisse, elle, compte sur la responsabilité individuelle de chacun. Elle annonce que si les tricheurs sont attrapés, ils encourent une amende jusqu'à 10.000 francs suisses, environ 9.300 euros.