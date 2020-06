Île-de-France : un Francilien sur cinq affirme avoir très bien vécu le confinement d'après une enquête

L'Île-de-France a été l'une des régions la plus touchée par le covid-19. Mais neuf Franciliens sur dix sont restés dans la région d'après une enquête menée du 5 au 19 mai par l'Institut Paris Région dont les résultats sont dévoilés ce lundi. Un Francilien sur cinq affirme avoir très bien vécu la période de confinement qui a commencé le 17 mars dernier à 12h, à rebours de certaines idées reçues.

Dans le détail, le confinement a été bien vécu en majorité par ceux qui ont pu télétravailler (88%). Et pour les ménages de deux personnes (86%). Cependant, l'enquête indique que 17% des Franciliens ont quand même très mal vécu cette période d'incertitude. Ce qui va être interrogé, poursuit l'enquête. Cependant, le déconfinement à partir du 11 mai dernier s'est ressenti comme un parfum de liberté.

Le déconfinement, nouvelle étape de liberté pour les Franciliens

Dans les premiers jours de déconfinement, un air de vacances flottait en l’Île-de-France. Avec la présence du virus qui est toujours là. Les magasins ont rouvert petit à petit. Mais les consignes gouvernementales poussent à la prudence. Les employeurs ont maintenu dans la plupart des cas le télétravail. Dans la région, moins d'un actif sur deux envisage une reprise d'activité normale d'après l'Institut Paris Région.

Alors que les activités sont de retour, petit à petit, 70% des Franciliens pensent changer au moins une de leurs habitudes en termes d'activités culturelles, sportives ou loisirs. Après l'épidémie, la marche en milieu naturel, les activités à l'extérieur en plein air et les parcs et jardins étaient les trois activités plébiscités des Franciliens. A contrario, après le déconfinement, les Franciliens étaient moins enclins à faire du shopping, se retrouver dans un bar ou arpenter les allées des foires d'après l'enquête.

Et après ?

Le "monde d’après". Cette expression revient régulièrement dans l'espace public pour penser l'après covid-19.Comment les Franciliens voient-ils les choses pour eux-mêmes ? Un habitant de la région sur six envisage de changer ses comportements de mobilité une fois l'épidémie passée, quitte à privilégier les moyens de transport comme le vélo ou la voiture. D'après l'Institut Paris Région, c'est à Paris et en Seine-Saint-Denis que les habitants sont les plus enclins à changer.

Changer ses habitudes jusque dans les assiettes. 39 % des Franciliens veulent changer durablement leur manière de consommer en privilégiant les produits locaux, les circuits courts. Et en achetant des produits made in France. Ils ont pour la plupart exprimé une préoccupation le mois dernier : la solidité du système de santé.