Ile-de-France : Un nouveau label pour les villes “amies des animaux”

Après les “villes fleuries”, place aux “villes amies des animaux”. Ces nouveaux panneaux vont faire leur apparition à l’entrée de certaines villes d’Ile-de-France. Avec ce label, la Région souhaite mettre en avant les mairies qui améliorent la place des animaux dans leur commune. Pour mériter cette nouvelle distinction, les villes doivent prouver leur engagement autour de trois axes :

Promouvoir le respect du bien-être animal

Valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville

Renforcer la place de l'animal de compagnie auprès des citoyens fragilisés

Chacune des 69 candidatures a été examinée par un jury présidé par Valérie Pécresse, présidente de la Région, et composé de personnalités engagées pour la cause animale et de représentants d’associations de protection des animaux. Le jury a finalement auréolé 44 villes franciliennes. Selon leur niveau d’engagement, elles obtiennent chacune entre une et trois “pattes”, qu’elles pourront fièrement afficher à l’entrée de la commune.

Trois villes font office de meilleures élèves en remportant trois pattes et les félicitations du jury : Montreuil (Seine-Saint-Denis), Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) et Mennecy (Essonne). Sur Twitter, le maire de Montreuil Patrick Bessac (PCF) s’est félicité de cette place sur le podium.

Pour savoir si votre ville est, elle aussi, l’amie des animaux, consultez la liste complète des lauréates :