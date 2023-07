Île-de-France : une colonne de pompiers envoyée dans le Sud de la France face au risque élevé de feu de forêt

Après le passage en alerte rouge feu de forêt du département des Bouches-du-Rhône, une colonne de sapeurs-pompiers de plus départements d'Île-de-France est dépêchée sur place. En tout, 79 sapeurs-pompiers ainsi que 28 véhicules, des départements de la Seine et Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise, ont été mobilisés de façon préventive.

C'est la doctrine française", confirme le lieutenant-colonel Fabrice Baret, à la tête de la colonne et issu du SDIS de l'Essonne. "Il n'y a pas encore de grand départ de feu dans le Sud. mais c'est important d'avoir déjà des hommes pour intervenir le plus rapidement possible."

Un détachement durant 10 à 12 jours

Cette intervention en prévention est nécessaire pour que les forces sur place ne se retrouvent pas dépassées. "Tout départ de feu doit faire l'objet d'une attention et d'un traitement rapide et massif, que ce soit avec les moyens aériens ou terrestres, de manière à ce qu'il ne prenne pas une importance qui fasse que derrière on soit confronté à une mobilisation forte de moyens sur place et qui affaiblira la réponse locale pour un nouveau départ de feu."

Dans les Bouches-du-Rhône, et globalement dans le sud de la France, la situation est aujourd'hui critique. "Dès mardi, et pour deux, trois jours, nous avons sur place une augmentation des températures et le vent se renforce. Cela assèche les végétaux et augmente la vitesse de propagation en cas de départ de feu." Cette colonne est apte" à travailler en autonomie sur 10 à 12 jours".