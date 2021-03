Île-de-France : une fois vacciné, les seniors se retrouvent entre amis pour "enfin retrouver du lien social"

Après s'être fait vaccinés, ces amis se retrouvent de plus en plus autour d'une partie de Bridge, un jeu de cartes.

Ils se retrouvent autour d'une partie de Bridge, un jeu de carte, à Montrouge (Hauts-de-Seine). Véronique, Marie-France, Marie-Pierre et François se voient régulièrement depuis qu'ils se sont tous fait vaccinés. Ils ont tous reçu au moins une dose du vaccin. "La convivialité nous est nécessaire donc le fait de jouer un petit peu ensemble, on retrouve une ambiance un petit peu comme ce qu'on avait l'habitude d'avoir avant notamment avec notre club. Le fait d'être vacciné, c'est très important pour nous", explique Véronique qui reçoit ses amis chez elle ce vendredi. Elle est également la présidente du Montrouge Loisirs Bridge.

Se retrouver après la vaccination

"Le risque est moindre de se retrouver tous ensemble", explique François. "On est que quatre mais quand même, déjà le fait de pouvoir rejouer en petit comité c'est appréciable. Puis en général, on se fait un petit goûter juste après, vite fait, c'est un moment très sympathique", sourit Marie-France.

Pendant de nombreux mois, ils ont pu continuer à jouer mais la majorité du temps sur internet. Alors être vacciné et pouvoir se retrouver est un peu vécu comme une libération pour ces seniors. "On n'est pas les plus malheureux", souligne de son côté Véronique. "La plupart des joueurs de Bridge sont des gens âgés qui souvent sont seuls et qui ont perdu le contact rapidement. On côtoyait beaucoup de monde. Là enfin, on retrouve ce lien social", se souvient François.

Avec le soulagement d'être vacciné donc de ne pas développer une forme grave du virus, Véronique imagine déjà pouvoir organiser un petit tournoi chez elle. "Je peux arriver à faire un tournoi à la maison en mettant une table dans cette pièce et une autre dans l'autre pièce. A ce moment-là, on est 8 et si on est tous vacciné, on ne craint pas de se contaminer. Et à ce moment-là, ça nous donnera cette impression d'être en groupe, d'échanger, de retrouver du contact, c'est vraiment ce qui nous manque le plus", conclut la présidente du club de Bridge à Montrouge.