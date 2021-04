Covid-19 : 20% de décès supplémentaires en Ile-de-France en 2020

L'épidémie de Covid-19 a bien provoqué une surmortalité en Ile-de-France en 2020. La région a enregistré 20 % de décès supplémentaires par rapport à la moyenne des cinq années précédentes (2015-2019), selon une étude dévoilée ce jeudi 8 avril 2021 par l'Institut national des statistiques et des études économiques (Insee).

Une première vague fortement meurtrière

Cet excès de mortalité a été particulièrement fort au printemps (+ 85 %), notamment dans la métropole du Grand Paris, et plus contenu à l’automne (+ 21 %). Bien que l’excès de mortalité ait particulièrement touché les personnes les plus âgées, notamment celles de 85 ans ou plus, les personnes âgées de 25 à 64 ans ont été également concernées lors de la première vague (12 mars au 20 mai). En 2020, 90.500 Franciliens sont décédés dont 26.000 au printemps 2020.

Mais pour l'Insee, la crise sanitaire n'explique pas à elle seule cette surmortalité. D’autres facteurs, comme le vieillissement de la population, la restriction de l’accès aux soins ou, à l’inverse, la baisse des accidents de la route et de l’exposition aux risques professionnels pendant le confinement, entrent également en ligne de compte dans l’analyse globale de la mortalité.

La Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise particulièrement touchés

Dans la région, la Seine-Saint- Denis et le Val-d’Oise ont été les plus concernés par le surcroît de mortalité avec respectivement 25% et 24% de décès supplémentaires par rapport à la moyenne 2015-2019. L’augmentation a été particulièrement élevée dans de nombreuses grandes communes situées aux franges de ces départements, telles que Bobigny, Goussainville (+42%), Gonesse, Sarcelles et Stains (+41%).

Il s'agit aussi des départements où le virus a fortement circulé l'an dernier. La pauvreté est élevée dans la plupart de ces territoires et les populations en situation de pauvreté sont plus à risque de développer des formes graves de la maladie, rappelle l'Insee. Ces populations vivent également plus souvent dans des logements suroccupés, favorisant les contacts rapprochés propices à la diffusion du virus.

Hausse plus modérée à Paris

La hausse est plus modérée à Paris, dans les Hauts-de-Seine et en Seine-et-Marne. Paris est le territoire d’Île-de-France où la hausse des décès a été la plus contenue (+17%). Seul le 19e arrondissement, jouxtant la Seine-Saint-Denis, a connu un excès de décès important (+30%).

Dans les Hauts-de-Seine et en Seine-et Marne, l’augmentation de mortalité est également restée contenue, au niveau parisien. Dans ces départements, la part de travailleurs-clés qui y résident est plus limitée et beaucoup d’actifs ont pu télétravailler, parfois même loin de chez eux, comme en témoignent les départs observés lors du premier confinement. En Seine-et-Marne, la densité de population est plutôt faible par rapport au reste de la région (237 habitants au km² contre 1022 pour la région), ce qui a pu limiter la propagation du virus en 2020.