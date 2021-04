Île-de-France : une plongée au cœur de la capitale avec des voyous avec Gang de Paris

Ils ont semé la terreur et régné au début du XXe siècle dans la capitale. Les gangs ont longtemps incarné cette image de malfrats malveillants. Et c'est ce qui fascine aujourd'hui les Franciliens. "A l'époque dans les années 1900, il y avait des gangs parisiens qu'on appelait les Apaches, des jeunes voyous entre 15 et 25 ans. Ils sévissaient dans les différents quartiers de la capitale, dans le nord de Paris, à Montmartre avec les Loups de la Butte mais aussi de Belleville", explique Jérémy Tessier, le fondateur du concept Gang de Paris.

Montmartre, du plaisir et du crime

"Le côté histoire et vraiment historique, connaître et en savoir un peu plus sur l'histoire de sa ville attirent. Et c'est vrai que l'univers des gangster a toujours fasciné, que ce soit à New-York ou les Peaky Blinders en Angleterre, il y a tout un imaginaire autour des gangsters et puis les deux Paris et les gangs réunis ça fascine", ajoute Jérémy Tessier.

Son concept est novateur, des histoires racontées en podcast, en e-book téléchargeable gratuitement. Et puis avant le covid-19, il organisait des visites dans les quartiers où ont sévi les gangs. "A Montmartre, Montmartre du plaisir et du crime, on faisait le tour du quartier pour expliquer les faits-divers, les endroits où se réunissaient les Apaches, les gangsters. On en a fait une dizaine et à chaque fois c'était complet entre dix et quinze personnes", détaille-t-il.

Le concept plaît. "Là depuis quelques mois, je sors des vidéos toutes les semaines sur le Paris populaires, le Paris Apache. La vidéo la plus regardée a atteint 1 millions de vue", sourit Jérémy Tessier.