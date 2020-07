Ile de Ré : le difficile respect des gestes barrières dans les établissements de nuit

Les jeunes adultes sont dans le viseur du ministère de la Santé. Ils sont les plus positifs au coronavirus. Pas facile pour eux de faire la fête tout en gardant les gestes barrières. Dans les établissements de nuit de La Couarde-sur-Mer, le respect des distanciations sociales est compliqué.

Pas facile de faire la fête et de respecter les gestes barrières dans les établissements de nuit de l'Île de Ré

La direction générale de la santé demande aux jeunes adultes de mieux respecter les gestes barrières. C'est la population qui a le plus de tests positifs. Ils propagent l'épidémie, car ne respectent pas forcément les distanciations sociales. En période estivale, faire la fête tout en respectant les consignes de sécurité est un défi. Les jeunes se rassemblent quand même, et sans boites de nuit qui sont toujours fermées.

Face à la mer, La Pergola, est ouverte tous les soirs. Cette boite de nuit a choisi de se transformer en bar dansant qui ferme à deux heures du matin. Pour entrer, il faut être majeur, avoir un masque, avoir réservé et prendre sa température.

La prise de température est obligatoire. © Radio France - Thibault Lecoq

Les employés essayent de maintenir au maximum les gestes barrières dans l'établissement : pas de commande sans masque, on danse à sa table. Ce qui ne dérange pas Andy, un habitué : " cette alternative en bar de nuit est très bien parce qu'au moins, _ici, ils peuvent encadrer et respecter les gestes barrières_." Même si la piste de danse lui manque, il reste enthousiaste. "Bien sûr, on peut toujours autant s'amuser, mais à sa table avec ses amis", assure le jeune homme.

Ces règles sont plus difficiles à appliquer quand la soirée avance. "Du côté du DJ, nous avons deux agents de sécurité qui sont là pour temporiser, qui font rasseoir les clients quand ils commencent à y avoir des mouvements de foules", explique Dylan Courpron le directeur.

D'autres bars moins vigilants

400 mètres plus loin, Le peu des hommes est lui aussi ouvert. L'ambiance est totalement différente. tUn panneau oblige le port du masque à l'intérieur, mais très vite, les clients l'enlèvent et se déhanchent sur la musique, sans respecter la distanciation sociale.

Le panneau oblige le masque, mais n'est pas vraiment respecté. © Radio France - Thibault Lecoq

C'est un laisser-faire délibérer pour Lucas Bordin, le gérant. "J'ai des plaintes tous les jours, mais je considère qu'on est quand même nécessaire dans le village. Chacun prend sa responsabilité après", affirme-t-il. En attendant, la mairie pourrait quand même demander bientôt des fermetures administratives à la préfecture.