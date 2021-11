Île de Ré : Les parents d'Aléandro lancent un appel pour trouver un donneur de moelle osseuse

A le voir sauter sur le canapé de ses parents, et monter en courant dans sa chambre au premier étage d'un pavillon à Rivedoux sur l'Île de Ré, on ne dirait pas qu'Aléandro est malade. Et pourtant, le garçonnet de 7 ans a été hospitalisé en urgence la semaine dernière à La Rochelle. "Il avait 6 d'hémoglobine, ses plaquettes ont chuté, il n'avait plus de défenses immunitaires, les médecins l'ont mis en chambre stérile" raconte sa maman Valérie Pereira. Son fils souffre depuis ses 3 mois de la maladie Blanckfan-Diamond, une maladie génétique rare qui empêche sa moelle osseuse de produire suffisemment de globules rouges.

Au printemps dernier, Aléandro devait bénéficier d'une greffe. Une donneuse compatible avait été trouvée en Allemagne. Mais elle a été récusée, et la greffe a du être annulée. Le choc et la déception ont été immense pour ses parents. Le petit garçon, lui habitué à sa maladie depuis sa naissance à continué à vivre comme si de rien n'était. "Il ne s'arrête jamais, il a toujours le sourire" confirme son papa. "Pour lui il n'est pas malade, il est en pleine santé et il court partout, il joue avec ses copains. Son état d'esprit n'a pas changé". Les parents eux ont accusé le coup, et puis ont repris le combat pour trouver un donneur.

Si vous êtes agé de 18 à 35 ans, il suffit d'une prise de sang pour savoir si vous pouvez donner votre moelle osseuse à Aléandro

Valérie et Christopher Pereira ne négligent aucune possibilité pour trouver un donneur de moelle compatible : ils ont collé des affiches dans leur commune, relayent des messages sur les réseaux sociaux. Ils ont trouvé de l'aide auprès de l'association Monsieur Nez Rouge de Guy Dumont qui a pour objectif de lever des fonds et soutenir les enfants atteints de maladie orpheline.

Un don de moelle se fait en 48 heures à l'hôpital, le donneur ne risque rien. Mon fils risque beaucoup plus en recevant la moëlle : il sera en chambre stérile, il fera de la chimiothérapie, ça va être lourd mais ça peut le sauver - Christopher Pereira, le papa d'Aléandro

Les parents d'Aléandro savent que le donneur peut se trouver tout à coté de chez eux, ou à l'autre bout du monde, et c'est pour cela qu'ils incitent toutes les personnes âgées de 18 à 35 ans, en bonne santé à se faire tester, pour savoir s'ils sont compatibles. "Il suffit d'une prise de sang" explique Christopher. Le résultat est entré dans une base de donnée, qui compare les échantillon pour trouver une compatibilité avec une personne attendant une greffe. La probabilité de trouver deux individus compatibles pour une greffe de moelle osseuse en dehors de la fratrie est d’une sur un million selon l'Etablissement Français du Sang.

les démarches pour donner de la moelle osseuse se font à l'établissement français du Sang.

Aléandro figure désormais sur la liste d'attente mondiale après avoir été en tête de liste pour l'Europe. "Allez vous faire tester, même si ce n'est pas notre fils que vous allez sauver, vous pouvez changer la vie de quelqu'un" insiste Virginie, la maman d'Aléandro. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le don de moelle osseuse auprès de l'association France Adot ou de l'Agence de Biomédecine. En France, le don de moelle osseuse n'est pas très connu, contrairement aux pays du nord de l'Europe. L'an dernier 928 patients ont reçu un don de moelle osseuse, 75 donneurs ont été prélevés en France selon l'association France ADOT.