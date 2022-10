Ile de Ré : les sauniers défendent le sel traditionnel face à la labellisation Bio

Tous les sels pourraient être labélisés Bio, c'est le sujet sur lequel s'est penchée la Commission Européenne cette semaine. Production industrielle ou naturelle, il n'y aura peut-être plus de distinction. Si ça arrive les sauniers rétais seront au même niveau que des producteurs industriels.

Véronique Richez-Lerouge, élue rétaise en Charente-Maritime, a présenté une motion au nom du département, celle-ci sera votée ce vendredi en séance de clôture de la session d'automne. "Le label Bio doit défendre l'environnement, là on parle de sel qui est extrais du sol de la même manière que du charbon".

Véronique Richez-Lerouge ne comprend pas pourquoi l'Union Européenne souhaite intégrer les sels industriels au label Bio. "Des lobbys se cachent derrière tout ça", affirme la conseillère départementale qui vise de grandes salines voulant profiter du label Bio et de ses avantages.

sel ramassé © Radio France - Clara Guichon

Membre de la coopérative des sauniers de l'Ile de Ré, Louis Merlin pense surtout au choix du consommateur. Si la Commission Européenne va jusqu'au bout son sel récolté à la main sera noyé parmi les sels extrais des sols dans les rayons de grandes surfaces. "Il faut exister dans des supermarchés, où on n'est pas là forcément nous producteurs pour expliquer comment on fait notre produit, en quoi il est différent, plus naturel"

Si la Commission Européenne va jusqu'au bout, les sauniers peuvent toujours abandonner le label Bio