Ile de Ré : les urgences rouvrent pour l'été à Saint-Martin

Comme chaque été, l'île de Ré retrouve son service de consultations et d'urgences estivales. Il permet de prendre en charge les consultations médicales sans rendez-vous, et les actes de petites chirurgies comme les points de sutures, les pansements, les plâtres... Et il est complété par les gardes des médecins libéraux tous les soirs et tous les week-ends.

En journée, du lundi au vendredi, les consultations sont possibles à partir du jeudi 8 juillet, au sein du Centre Hospitalier de Saint-Martin-de-Ré, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Il est situé au 53 rue de l'Hôpital à Saint-Martin-de -Ré, joignable au 05 46 09 79 60.

Pour le soir et le week-end, ce sont les médecins libéraux qui prennent le relais, dès le lundi 5 juillet. Il faut appeler le 15 pour y avoir accès. Le soir, de 21 heures à 23 heures, les médecins reçoivent dans leur cabinet médical. Le week-end, ils reçoivent à l'hôpital de Saint-Martin-de-Ré, dans le même service d'urgences estivales : le samedi de 15 heures à 19 heures et de 21 heures à 23 heures, le dimanche et les jours fériés de 10 heures à 13 heures, de 15 heures à 19 heures, et de 21 heures à 23 heures.