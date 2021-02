Face à la montée de violences liée au trafic de drogue dans le quartier de l'Ile de Thau à Sète, la Ville répond par un plan sécurité et le projet de rénovation urbaine. France Bleu Hérault détaille les mesures et les attentes des habitants.

Ile de Thau : quelles réponses de la Ville et de l'Etat face aux violences liées au trafic de drogue ?

Une fois passé le pont qui mène à l'entrée de l'Ile de Thau à Sète, avec l'étang pour horizon, les panneaux s'enchaînent qui tous vantent la rénovation urbaine en cours, censée transformer le quartier dans les années à venir. Au printemps dernier, les habitants ont été secoués par l'assassinat d'un jeune de 25 ans, Ayoub, au pied des immeubles. Règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Alors que les voix s'élèvent depuis des années pour dénoncer un abandon des lieux par les services publics, que répondent la Ville et L'Etat ?

Plan sécurité :

- Police municipale : îlotage quotidien avec une patrouille chaque jour en moyenne. De trois à neuf agents qui sécurisent les entrées / sorties d’école. Un poste mobile de police circule régulièrement dans le quartier, dans une sorte de camping-car réaménagé, censé accueillir les habitants qui sont en demande.

La solution est "préférable" selon la mairie, plutôt que la réouverture du poste de police fermé depuis des années pour "éviter un effet de routine". De nombreux habitants évoquent à l'inverse un sentiment d'abandon et réclament la réouverture de ce bureau de proximité.

- Développer la vidéoprotection : il existe aujourd’hui une caméra en face du Globe (ensemble d'immeubles en face de la médiathèque), régulièrement endommagée. La mairie souhaite installer deux caméras supplémentaires dans le quartier.

- Un dispositif d’alerte : en cas de danger, un bouton d'alerte positionné dans les locaux d'associations, écoles et commerces, destiné à la police municipale et associé à un numéro de téléphone dédié pour détailler la nature de l'urgence.

- L'embauche de médiateurs supplémentaires : ils sont aujourd'hui quatre tous les jours sur le terrain selon la mairie, au lieu de deux auparavant.

Programme de rénovation :

L'Ile de Thau fait l'objet d'un programme de rénovation urbaine (ANRU) à hauteur de 29 millions d’euros. Il est attendu depuis des années par les habitants pour désenclaver ce quartier et lui donner un second souffle. Les lieux collectifs ont fermé les uns après les autres et à ce jour un seul pont relie l'île à la ville.

Quels aménagements ?

- Le centre commercial actuel, délabré, va être reconstruit sur le site de l’ancien Centre social Gabino aujourd’hui démoli, avec les même boutiques : supérette, tabac, pharmacie, boucherie, centre médical. Ouverture juin 2022 avec des abords réaménagés.

- Une salle polyvalente, dont le quartier ne dispose pas aujourd'hui. Il sera situé côté étang. 400m2 avec une salle évangéliste. Le permis est déposé. Début des travaux printemps 2021.

- Pour désenclaver le quartier :

*la création d’un pont côté Ile du Barrou, côté Est du quartier. Les travaux vont débuter fin 2021, avec - promet la mairie - des travaux de voieries, et des aménagements piétons.

*l'aménagement d’une voie verte le long de la voie ferrée, qui longe le quartier, avec une liaison vers l'Ile de Thau.

- Un espace multisports côté Barrou en face du collège Jean Moulin. Ouverture Juin 2021. Projet porté par Nabil Zerouan, enfant du quartier issu de la culture urbaine et moteur de l'association Street Workout, il développe des activités entre la gymnastique et le Parkour.

La Ville promet d'appliquer la "clause sociale" prévue dans les marchés publics. Elle permet d'embaucher un quota de jeunes issus du quartier sur les chantiers de rénovation.