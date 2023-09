Iles anglo-normandes : les voyages à la journée sans passeport prolongés jusqu'à fin 2024

Depuis avril dernier, le passeport n'est plus obligatoire pour les Français qui vont en bateau à Jersey et Guernesey pour la journée. C'était une mesure test jusqu'au 30 septembre. Le gouvernement de Jersey annonce sa prolongation jusqu'à fin 2024 et Guernesey est sur la même longueur d'ondes.

La politique de la carte d'identité pour les voyages à la journée a fait ses preuves et la fréquentation française vers Jersey est repartie à la hausse. © Radio France - Vincent Isore Le test est de toute évidence réussi. Depuis le Brexit, la question de l'accès aux îles anglo-normandes est difficile avec, comme au Royaume-Uni, l'obligation de détenir un passeport. En avril dernier, un accord avait été trouvé entre la Manche et les gouvernements anglo-normands : cette saison, les voyageurs à la journée pouvaient prendre le bateau depuis la Manche, simplement avec leur carte d'identité. La mesure est prolongée. La carte d'identité pour les voyages à la journée jusqu'à fin 2024 La ministre de l'intérieur de Jersey, Helen Miles, l'a annoncé lors du sommet des îles anglo-normandes qui réunissait élus normands et anglo-normands vendredi 22 septembre : la mesure est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2024. Jusqu'à présent, c'était en test jusqu'au 30 septembre 2023. "Guernesey est sur la même logique," indique le président du département Jean Morin. Devant le succès de cette mesure, elle pourrait même être étendue à l'avenir à des séjours plus long, jusqu'à 72 heures. Des discussions sur le sujet doivent avoir lieu en janvier 2024 avec Londres. L'expérimentation a fait ses preuves Cette politique a donc rencontré un franc succès. Dès cette saison, les acteurs du tourisme ont constaté une hausse de la fréquentation après la chute provoquée précédement par l'obligation du passeport. Sur Jersey, le nombre de visiteurs a bondi de 166% par rapport à 2022 ! Manche Iles Express, la compagnie de ferries qui fait les traversées entre la Manche et les îles, gérée par le département, l'a bien vu, elle aussi. Au 31 août, elle comptabilisait 46.244 passagers et estime arriver à 56.000 à la fin de la saison. En 2022, c'était seulement 40.000 passagers sur l'ensemble de la saison. Vers une participation financière des îles aux traversées ? Un sujet était déjà en discution au début de la saison : la possibilité d'une participation financière des îles anglo-normandes aux traversées. Elles sont aujourd'hui principalement assurées par la compagnie maritime Manche Iles Express, gérée par le département de la Manche. "C'est toujours d'actualité," assure Jean Morin, le président du conseil départemental. Les gouvernements des deux îles ont réitéré cette possibilité. Contribution financière ou achat d'un navire par exemple, les modalités restent à déterminer.