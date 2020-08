Ille-et-Vilaine : 15.000 clients Orange privés d'Internet et de téléphone

Depuis le milieu d'après-midi ce jeudi 6 août, une panne générale d'internet et de téléphone impacte 15.000 clients particuliers et 700 entreprises du réseau Orange. L'incident a été localisé près de Rennes. Rétablissement prévu dans la soirée.

Coupure générale. Ce jeudi 6 août à 14h38, 15.000 clients Orange de l'est de l'Ille-et-Vilaine se sont retrouvés sans téléphone fixe et mobile et sans internet et donc pour certains sans télévision. 700 entreprises ont également été impactées.

Onze communes concernées par la panne

Les communes concernées sont les suivantes : Vitré, Fougères, Argentré-du-Plessis, Billé, Châtillon-en-Vendelais, La Chapelle-Janson, Louvigné-du-Désert, Poilley, Romagné, Saint-George-de-Reintembault et Saint-Germain-en-Coglès.

La panne a été localisée vers 16h40 à 20 km de Rennes au niveau de Liffré. Elle serait due à une coupure de fibre. Le rétablissement pourrait avoir lieu dans la soirée "sauf aléa extraordinaire" précise-t-on du côté de l'opérateur.

Une autre panne à Louvigné-du-désert

En parallèle un autre incident a eu lieu à Louvigné-du-désert lors de travaux. 1.000 foyers sont également privés d'Internet et de téléphone. Le rétablissement de la ligne est prévu ce vendredi matin.