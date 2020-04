Coronavirus : à Argentré-du-Plessis, les masques en tissu d'Anne-Sophie cartonnent

Anne-Sophie Crosnier est AESH, elle accompagne habituellement des enfants atteints de troubles, de maladies et de handicaps en milieu scolaire. Au chômage technique, elle a décidé de mettre à profit ses talents de couturière : "J'ai eu envie de me faire un masque pour moi déjà, un pour mon compagnon, pour mon entourage... Et puis j'ai décidé d'en faire un petit peu plus et maintenant j'ai énormément de demandes, je suis même un peu dépassée !"

Très sollicitée, Anne-Sophie a dû augmenter sa production : "J'essaie d'en faire 10-12 par jour, mais entre la découpe, la couture, la machine à coudre... Tout ça prend énormément de temps. Je les installe dans l'après-midi, normalement ça part en deux ou trois heures et là aujourd'hui (samedi 25 avril, NDLR) c'est parti en une demi-heure !"

Pour satisfaire les nombreuses demandes, Anne-Sophie a mis en place une petite installation devant son domicile : "J'ai mis un carton devant chez moi avec noté "Masques, servez-vous", j'ai accroché sur mon portail des ficelles avec des pinces à linges et puis j'ai mis comme un tout petit magasin avec un rayon homme, femme et enfants ! J'accroche les masques un fois qu'ils sont prêts et les gens se servent."

Pour continuer à confectionner ses masques, Anne-Sophie Crosnier est à la recherche d'élastiques plats et de tissus avec des coloris masculins.