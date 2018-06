Cesson-Sévigné, France

Une odeur de brûlé, des débris de bureaux noircis devant l'enseigne et des trous dans la façade.. Les stigmates sont encore visibles au lendemain de l'incendie qui a ravagé une partie du Scarabée Biocoop de Cesson-Sévigné, en métropole rennaise ce samedi en fin d'après-midi. Les habitués qui passaient par là ce jour-là pour constater les dégâts ont du mal à se remettre d'avoir perdu leur magasin. Le feu aurait pris dans une réserve au 1er étage du supermarché. Sur les plus de 1 000 mètres carré que compte le site, restaurant et supermarché compris, près de 200 mètres carrés de bureaux au premier étage sont partis en fumée.

Vu de devant, le magasin semble un peu moins dégradé mais la toiture est détruite. Il y avait encore de l'eau à l'intérieur des locaux et des traces de suie © Radio France - Alexandre Frémont

La pilule est dure à avaler

Elodie et son mari habitent à deux pas du supermarché bio. Ils faisaient partie des curieux, ce samedi soir, à venir voir l'incendie. "On connaît bien le magasin, on a vu une épaisse fumée noire pas très loin de chez nous et j'ai dit à mon mari c'est bizarre, il y a quelques chose qui se passe, se souvient Elodie. On a vu les camions de pompiers passer, on est venus voir et effectivement, ça cramait bien".

C'est le deuxième établissement qui prend feu en cinq ans sur la même zone, "en face du Biocoop, c'était un restaurant. Là du coup, ça va faire un peu mort sur la zone avec ce nouvel incendie", soupire Elodie. Martine elle aussi, est à 200 mètres du magasin. Elle vient jusqu'à trois fois par semaine faire ses courses ici. Le magasin attire beaucoup de clients depuis son ouverture en 2011 car il est tout le temps bondé : "À n'importe quelle heure, que ce soit le matin, le midi, à 17 h, il y a toujours énormément de monde. Toutes les caisses sont pleines et les cadies aussi d'ailleurs", remarque-t-elle. Jeunes ou moins jeunes, tout le monde adore le magasin".

Il va falloir faire sans et trouver une solution bis pour les légumes bio pour elle. "Je pense que je vais aller au petit marché bio qu'il y a sur la place de Cesson, mais bon, il n'y a pas autant de choix", désespère Martine. Et puis, le Biocoop risque d'être fermé pour un petit moment. "C'est quand-même _une perte pour Cesson, pour nous, pour l'entourage_. Il y a quand-même 35 ou 40 salariés qui travaillent là donc on espère que tout va rentrer dans l'ordre rapidement".

Ce sont surtout du matériel de bureau et de la laine de verre qui ont brûlé dans le magasin bio, au 1er étage © Radio France - Alexandre Frémont

Une quarantaine de salariés en chômage technique

Ce dimanche justement, une employée de l'établissement vient constater les dégâts. Elle a le visage grave. Elle ne sait pas encore si elle va pouvoir reprendre le travail ou non. Comme elle, une quarantaine d'employés devraient être placés en chômage technique ce lundi matin.

Un vrai élan de solidarité s'est vite mis en place selon Isabelle Baur, présidente du directoire de Scarabée Biocoop : "les clients nous ont demandé sur les réseaux sociaux ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider. C'est simple, il faut faire quelques kilomètres en plus pour aller dans un autre supermarché Biocoop de la métropole rennaise pour continuer à faire travailler les producteurs locaux qui nous approvisionnent. Sans ça, ils vont se retrouver le bec dans l'eau sans travail".

Une enquête a été ouverte ce samedi soir par la police pour établir les causes de l'incendie. Un expert est passé ce dimanche pour faire les premières constatations mais il n'a pas pu établir la cause de l'incendie.