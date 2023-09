Ille-et-Vilaine : avec son commerce ambulant, il sillonne des communes où il n'y a plus de boucheries

Cette boucherie ambulante est peut-être la solution pour les communes qui n'ont plus de boucheries ! Dans sept villages autour de la Chapelle-des-Fougeretz (Ille-et-Vilaine), Jean Laurendeau s'installe ainsi quelques heures pour proposer toute sa gamme de produits, dans son camion ambulant. "Je n'ai rien inventé. Comme autrefois, je m'installe sur la place du village, où il n'y a pas de marché, et plus de boucherie". Âgé de 32 ans, le jeune homme a repris une boucherie il y a quelques années, et dans le même temps, avec ses deux salariés, il propose ce nouveau service.

"On n'avait plus de boucher dans la commune, alors c'est vraiment pratique" lance une cliente

Dans sa boutique LB Viandes à la Chapelle-des-Fougeretz, le boucher avait beaucoup de clientèle venant des communes situées parfois à plus de 20 km. "Un jour alors qu'on prenait le verre de la débauche, je me suis dit, il fait faire quelque chose pour répondre à cette clientèle". Il a alors l'idée de cette boucherie ambulante "j'ai pris un compas pour choisir les communes dans un rayon de 30 km car il ne fallait pas que ce soit trop loin non plus" explique l'artisan. Certains jours, le camion ambulant s'installe le matin dans une commune, le soir dans une autre, et entre-temps, il faut regarnir la vitrine à la boucherie. Mais le résultat est là, les clients sont au rendez-vous "on n'avait plus de boucher, c'est génial de pouvoir avoir ainsi de la bonne viande" sourit Marie-Claude qui vient pour la première fois se servir à la boucherie, installée ce vendredi dans sa commune de Guipel. Pour cette autre cliente "c'est une bonne nouvelle, et c'est bien pratique".

Déjà sept communes desservies

La clientèle de la boucherie ambulante, "ce sont des personnes âgées, mais aussi des gens qui rentrent du travail. À Saint-Médard-sur-Ille, en trois heures, on a fait un chiffre d'affaires plus important que celui de toute la journée dans notre boutique de la Chapelle" explique Jean Laurendeau. Le signe pour lui qu'il y a un vrai marché. Il est déjà sollicité pour se rendre dans d'autres communes, où il n'y a plus de boucheries.