Ille-et-Vilaine : Cinq cents gendarmes déployés dès aujourd'hui pour contrôler les déplacements

La France entre dans une période minimale de quinze jours de confinement pour éviter la propagation du coronavirus. Suite aux annonces d'Emmanuel Macron et de Christophe Castaner hier, il n'est plus possible, dès midi ce mardi 17 mars, de circuler dans le pays sans une attestation de déplacement dérogatoire (à télécharger ici).

à lire aussi Coronavirus : Trouvez ici l'attestation obligatoire du gouvernement pour vous déplacer

Pour contrôler ces déplacements en Ille-et-Vilaine, la gendarmerie est en train de se déployer, comme l'explique le colonel Nicolas Garrier, à la tête du groupement de gendarmerie dans le département : "On va déployer des gens sur le terrain, évidemment dans un premier temps pour s'assurer que tous les gens qui circulent ont le droit de circuler, qu'ils sont au courant de ce qu'il se passe, mais j'imagine que c'est le cas. Le but c'est de faire appliquer les mesures, pour contrôler les gens qui circulent et les motifs de circulation."

On va s'inscrire dans la durée. - Nicolas Garrier, colonel à la tête de la gendarmerie en Ille-et-Vilaine

"Comme à l'accoutumée, il y aura d'abord une phase pédagogique, en faisant prendre conscience aux gens de la nécessité de rester chez eux pour éviter la propagation du virus, et ensuite on passera si nécessaire sur une phase répressive." En cas d'absence de raison sérieuse pour un citoyen en circulation, une amende 38€ est prévue, une amende qui devrait passer à 135€ par décret dans les prochains jours.

Nicolas Garrier : "Sur le département on est un peu moins de 900 gendarmes. Dès aujourd'hui (mardi 17 mars) j'ai 500 gendarmes disponibles, des effectifs disponibles pour contrôler on en a. Entre midi et midi et demi, on va se déployer massivement. Sur les créneaux horaires sensibles, on sera sur des postes fixes, il y aura des dispositifs de contrôle aux abords des supermarchés, pour voir si c'est pas la panique... C'est une première phase, puis il y aura des patrouilles, en fin de journée, quand les gens sortent du travail, on va remettre un gros dispositif en place. Mais ça peut évoluer au fil des heures, on s'attend notamment en début d'après-midi, à une arrivée massive de gens qui quittent la région parisienne."