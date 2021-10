Ille-et-Vilaine : des collégiens du Rheu sur les traces du blob et de Thomas Pesquet

Des élèves bretons peuvent se prendre, cette semaine, pour Thomas Pesquet ! Comme dans 4 500 classes partout en France, des adolescents scolarisés au collège Georges Brassens du Rheu participent à une vaste opération : "Elève ton blob" et mènent des expériences, les mêmes que celles réalisées par l'astronaute français depuis la station spatiale internationale.

Pendant plusieurs jours, les élèves de la classe scientifique se réunissent sur l'heure du midi pour faire un point sur le développement de blobs, ces drôles d'êtres unicellulaires, ni animaux, ni végétaux, ni même champignons, qui ont la particularité de ne craindre ni la lumière ni la sécheresse, et pouvoir, lorsque les conditions sont défavorables, entrer dans un état «d’hibernation».

L'effet Thomas Pesquet motive les jeunes élèves

Sur les deux blobs étudiés, l'un est nourri, l'autre est conservé loin de toute nourriture. "On voulait voir où est-ce qu'il allait en fonction des flocons d'avoine, l'autre permet de savoir où il allait quand il n'avait rien à manger", détaille Leïla, élève en quatrième. "Comme c'est ni un animal, ni un végétal, je me suis demandée ce que c'était, et j'ai rapidement eu la réponse en venant au club scientifique." Il s'agit donc d'un myxomycète.

Durant l'expérience, l'un des blobs est nourri à l'avoine, l'autre est conservé loin de toute nourriture. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Pour les élèves, c'est aussi l'occasion de découvrir le travail de Thomas Pesquet dans l'ISS. "Tu as l'impression que ce que tu fais, cela va servir à la science. Tu fais ton petit scientifique du coup", témoigne Leïla. A ses côtés, Mayline, en sixième, renchérit : "je me dis que quand je travaille un peu avec Thomas Pesquet, c'est un peu comme si je travaillais dans l'espace avec lui." C'est d'ailleurs le levier utilisé par la professeur de SVT Pauline Blazy, à l'origine du club scientifique. "Se dire qu'ils sont en train de faire la même chose qu'un grand scientifique, quelqu'un de reconnu comme Thomas Pesquet, c'est la clé de la motivation autour de ce projet."

Le blob sera utilisé toute l'année en cours

Les résultats des élèves du collège Georges Brassens, comme ceux des autres classes qui participent au projet, seront ensuite comparés à ceux de l'astronaute français, et doivent permettre de savoir si le blob se comporte de la même manière dans l'espace que sur la terre. Mais les adolescents n'en ont pas fini avec ce drôle d'organisme. '"Au cours de l'année, nous allons utiliser le blob comme un exemple supplémentaire par rapport à ceux que l'on traite en classe. Par exemple, quand les sixièmes vont traiter des cellules, on va regarder nos cellules humaines, les cellules de la peau de triton, et on va en profiter pour faire le blob et comparer l'état des cellules", poursuit Pauline Blazy.

Le blob s'étend à la recherche de nourriture. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"A chaque fois je vais l'introduire comme un exemple, un élément supplémentaire. On va étudier le blob sur tous ses aspects : son rythme de vie, sa reproduction, sa place dans la classification du vivant. C'est la première fois que je fais un fil rouge comme celui là dans les cours. Cela me permet d'avoir un fil conducteur qui sorte de l'ordinaire", conclut l'enseignante.