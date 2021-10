Ille-et-Vilaine : des facteurs s'opposent au projet photos de Yann Arthus-Bertrand

Votre factrice ou votre facteur vous a peut-être proposé de vous prendre en photo. Ils sont invités à photographier les Bretons et les Français durant leurs tournées. Cette initiative de Yann Arthus-Bertrand dure jusqu'au 8 octobre et a pour but d'organiser la plus grande exposition de portraits de Français encore jamais réalisée. "J'ai envie de mettre en avant les facteurs, ils ne gagnent pas très bien leur vie, travaillent énormément et ils ont ce lien social énorme avec les Français", explique Yann Arthus-Bertrand.

Ils s'inquiètent du droit à l'image

"Je doute que Yann Arthus-Bertrand soit allé voir les facteurs pour leur demander leur avis", rétorque Arnaud Bordier, le secrétaire départemental adjoint du syndicat Sud P.T.T en Ille-et-Vilaine, contacté directement par le photographe. Ce dernier insiste sur l'origine de la démarche : "J'ai accompagné ma factrice pendant trois jours avec un iPhone et je me suis aperçu du sens du devoir, de l'utilité de leur travail !" Les syndicalistes s'inquiètent du respect du droit à l'image des Français photographiés et dénoncent une opération de communication.

Quand vous discutez avec vos usagers, La Poste appelle ça du temps parasite.

Avec toujours plus de boîtes aux lettres mais de moins en moins de temps, il serait compliqué pour les facteurs de participer à ce projet. "Il faut savoir que quand vous discutez avec vos usagers, dans le temps de travail qui est calculé par La Poste, ils appellent ça du temps parasite, détaille Arnaud Bordier. Il faudrait que ce temps parasite devienne un temps où l'on prend les usages en photos. C'est assez cocasse quand même !" Une application a été automatiquement téléchargée sur les téléphones portables des facteurs. "À partir du moment où, en plus, La Poste explique aujourd'hui qu'on ne passera pas tous les jours à la boîte aux lettres, je ne pense pas qu'on aura des sourires sur les portraits des visages de France."

Des tournées déjà compliquées à assurer

Le tract du syndicat, intitulé "Ya-nn pas photo", insiste sur l'incompatibilité de la démarche avec les conditions de travail dégradées des facteurs. "On a des collègues en burn out, en souffrance physique, qui n'arrivent pas à finir les tournées, résume Arnaud Border. Vous pouvez vous retrouver à faire des tournées de plus de 150 kilomètres en voiture jaune. Si vous avez un responsable qui vous dit "surtout, prends le temps de prendre des photos", c'est légitime d'expliquer qu'on a d'autres choses à faire."

Les syndicalistes pointent du doigt une diversification des services proposés lors des tournées. "On diminue la qualité du service pour augmenter des services payants : alors que beaucoup de postiers prenaient des nouvelles de la santé des gens, là ça devient tarifé, avec une opération "veiller sur mes parents"", indique Serge Bourgin, le secrétaire général adjoint de Sud P.T.T.

Plus de 30.000 photos reçues

De son côté, Yann Arthus-Bertrand insiste sur le côté "positif" du dispositif pour mettre en valeur le travail des facteurs. "Je ne suis pas syndicaliste, ce n'est pas un travail d'investigation, ceux que j'ai rencontrés avaient l'air heureux même si c'est vrai qu'ils critiquent beaucoup la direction, mais c'est génétique ça !"

En plus d'une photo, la direction de La Poste propose de questionner les usagers. "On pose à tout le monde les mêmes questions, explique Yann Arthus-Bertrand. Qu'est-ce que c'est que la France pour vous ? Quel est votre plus grand rêve ? Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Mais aussi leur film et leur repas préféré." Plus de 30.000 photos ont été reçues, l'exposition pourrait ensuite avoir lieu à Paris dans l'ancienne poste centrale du Louvre.