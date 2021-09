Ille-et-Vilaine : faute de braderie, ils organisent un vide-maison avec plus de 80 participants

A défaut de pouvoir organiser la traditionnelle braderie du mois de septembre, à Mordelles, à l'ouest de Rennes, c'est un vide maison qui a lieu ce week-end des 18 et 19 septembre. Et le succès est au rendez vous, avec plus de 85 maisons inscrites à l'événement.

Plus de 80 participants se sont inscrits au vide-maison de Mordelles (Ille-et-Vilaine) qui aura lieu ce week-end des 18 et 19 septembre

Les organisateurs sont les premiers surpris du succès de ce vide-maison. Lorsqu'en mai dernier, à la sortie du confinement, ils décident d'annuler la grande braderie annuelle de Mordelles, craignant de manquer de bénévoles en ce mois de septembre, ils lancent cette initiative comme solution de repli. "Lorsqu'on a décidé d'organiser ce vide-maison, nous pensions avoir une quinzaine de maisons. Mais aujourd'hui, on est à plus de 80 inscrits C'est un véritable succès", sourit Jean-Pierre Gadebois, de l'association Mask Mordelles animation.

On va avoir un très grand stand, devant notre garage. - Jo, un habitant

Les habitants inscrits comme vendeurs sont enthousiastes à l'idée de participer. "On a tellement de choses à vendre, les placards sont pleins de vêtements d'enfants, de jouets, on a aussi des vélos, des trottinettes. On participe tous les ans à la braderie et on espère qu'il va y avoir de nombreux acheteurs ce week-end", explique Ingrid. Elle va déballer ses affaires devant sa maison, comme ses voisines. "Je ne fais jamais de braderie, je n'aime pas ça, mais cette fois, toutes mes voisines le font, je n'ai pas eu le choix", lance Solène, dans un éclat de rien.

Une demande à déposer en mairie pour déballer devant sa maison

Pour participer en tant que vendeur, les participants ont simplement déposé en mairie une demande de vente au déballage. Reste ensuite à faire le tri dans les affaires, et installer son stand. "Nous avons énormément de vaisselle, de bibelots, de meubles, de matériel de bricolage... Et ce sera un vide-maison familial puisque mes belles sœurs viennent aussi vendre devant notre maison."

Pour les acheteurs, le comité d'organisation a tout prévu. Un plan de la commune a été réalisé pour retrouver toutes les adresses des maisons où on va déballer et vendre à petits prix tout ce week-end. Ces plans seront à disposition chez chacun des vendeurs, "on se fera de la pub les uns pour les autres".