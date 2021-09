Ille-et-Vilaine : Kylian Mbappé envoie un message à deux enfants malades

Ce vendredi 24 septembre, Kylian Mbappé, le joueur de football du Paris-Saint-Germain a envoyé un message personnalisé à Camille et Gianni. Fan du PSG, ces deux enfants âgés de sept et huit ans sont atteints d'une maladie congénitale.

Encore un rêve qui se réalise pour les enfants de l'association "Un sourire pour Camille" créée à Châteaubourg en Ille-et-Vilaine. Ce vendredi 24 septembre, le joueur de football Kylian Mbappé a envoyé un message vidéo à Camille et Gianni.

Ces deux enfants, fans du Paris-Saint-Germain sont atteints du syndrome de Vacterl qui affecte notamment la colonne vertébrale, les poumons, les reins et le cœur. Dans cette vidéo de 15 secondes, l'attaquant du PSG indique qu'il espère rencontrer prochainement Camille et Gianni.

Assister à une séance d'entraînement

"Quand il a vu le message, Gianni a pleuré. Il était tellement heureux," raconte Sylvain, le père de Camille. "Gianni est un supporter du PSG et ce serait vraiment son rêve de pouvoir rencontrer Kylian Mbappé. Nous sommes en lien avec le club pour organiser un rendez-vous et nous avons bon espoir que cela se fasse bientôt," ajoute Sylvain. "Depuis la création de l'association nous accompagnons de nouveaux enfants dans la réalisation de leurs rêves. On a envie de leur faire oublier quelques instants leur maladie et quand les choses se concrétisent comme cela, ça fait très plaisir."

Gianni fêtera ses sept ans le 14 octobre prochain, quant à Camille elle soufflera ses huit bougies le 21 octobre. Une rencontre avec leur joueur fétiche et le reste de l'équipe à Paris ferait un beau cadeau d'anniversaire.