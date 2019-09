Ille-et-Vilaine : l'hypermarché Cora de Pacé va ouvrir le dimanche matin

Pacé, France

A partir du dimanche 8 septembre, les clients de l'hypermarché Cora de Pacé, près de Rennes, pourront faire leurs courses dans leur magasin sept jours sur sept. La direction de l'enseigne, en accord avec les syndicats, a décidé d'ouvrir la grande surface le dimanche matin de 9h à 12h30. Le travail des salariés se fera sur la base du volontariat.

"D'après ce que je sais il y a eu suffisamment de salariés volontaires pour assurer le fonctionnement du magasin. L'ouverture se fait dans le respect de la loi et des accords passés avec les partenaires sociaux. On ne peut pas dire grand chose," confie le maire de Pacé, Paul Kerdraon qui lutte avec d'autres élus de l'agglomération contre l'ouverture dominicale des magasins. "On pensait pouvoir compter sur nos députés pour porter notre combat de faire respecter les accord locaux de fermeture mais ça n'a pas été le cas. Je peux aussi comprendre la logique du directeur qui doit s'adapter et qui pâtit aussi du manque d'avancées dans le projet OpenSky."

La direction de Cora avait déjà tenté une ouverture dominicale en 2018 mais avait dû faire face à l'opposition des élus et des syndicats.