Ille-et-Vilaine : l'obligation du port du masque prolongée dans certaines zones en extérieur

La progression du variant Delta en Bretagne inquiète les autorités. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris un arrêté lundi 5 juillet pour prolonger l'obligation du port du masque en extérieur dans certaines zones pendant trois semaines supplémentaires, soit jusqu'au lundi 26 juillet inclus. Il faut donc continuer à porter un masque dans les situations suivantes :

dans les marchés de plein air, les brocantes, les braderies, les trocs, puces et les vide-greniers

dans toute file d'attente sur l'espace public

dans les rassemblements revendicatifs, culturels, sportifs ou festifs sur la voie publique

dans l'intra-muros de Saint-Malo entre 11 heures et 21 heures, cela comprend les remparts.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier justifie cet arrêté "face à la progression exponentielle du variant delta et au risque de contamination dans les lieux à forte densité de personnes, notamment durant cette période de soldes et de congés". Il appelle les Brétiliens à maintenir la plus grande vigilance et à "à faire preuve de bon sens : lorsque nous nous trouvons au coude-à-coude, ayons le réflexe de porter un masque".

L'obligation du port du masque en extérieur dans les zones indiquées concerne les plus de 11 ans mais il ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation.