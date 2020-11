Ille-et-Vilaine : la Banque Alimentaire à la recherche de bénévoles pour la grande collecte annuelle

Les Banques Alimentaires organisent leur grande collecte annuelle aux portes des moyennes et grandes surfaces les 27 et 28 novembre 2020. En Ille-et-Vilaine, il faut 5000 bénévoles et l'association est à la recherche encore de bonnes volontés pour quelques heures seulement.

La crise sanitaire accroit les inégalités et aggrave la situation sociale en France. Les Banques Alimentaires n'ont pas hésité à maintenir leur grande collecte annuelle aux portes des moyennes et grandes surfaces le vendredi 27 et le samedi 28 novembre 2020. Pour cette opération, il faut du monde pour recevoir les dons de denrées alimentaires venant des consommateurs. En Ille-et-Vilaine, la Banque Alimentaire a besoin de 5000 bénévoles pour les 150 magasins du département.

Appel lancé

A Rennes et dans la périphérie, l'association dispose d'un nombre de bénévoles importants, c'est moins vrai dans des secteurs comme Redon et Vitré ou encore en milieu rural. Il n'y a aucun profit requis pour participer à la grande collecte annuelle, il suffit de donner entre 2 et 4 heures de son temps. On peut s'inscrire en appelant le siège à Rennes au 02 23 35 17 30 ou directement sur le site de la Banque Alimentaire de Rennes .

Des besoins grandissants

Cette grande collecte annuelle représente 15% des dons alimentaires annuels de l'association. Les denrées collectées sont ensuite distribuées à des centres communaux d'action sociale ou à des épiceries sociales. Depuis le début de la crise sanitaire, les besoins sont en forte hausse : au 2è trimestre 2020, la Banque Alimentaire de Rennes a vu son activité augmenter de 30% par rapport au 1er trimestre de la même année.