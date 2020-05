Ille-et-Vilaine : le contre-la-montre de l'Assurance maladie contre le coronavirus

Avec la fin du confinement, le gouvernement a mis en place une nouvelle stratégie de lutte contre la propagation du coronavirus. Elle se résume en trois mots : tester, tracer, isoler. En Bretagne, la capacité de tests a donc été augmentée dès le lundi 10 mai.

Dans chaque département, l'Assurance maladie est en charge du traçage des malades. Il s'agit d'entrer en contacts avec les personnes qui ont pu approcher de près les malades du Covid-19 afin de les isoler pour éviter qu'elles diffusent le virus.

24 heures pour identifier les "personnes contacts"

En Ille-et-Vilaine, une plateforme "contact covid" a donc été mise en place au rez-de-chaussés de la tour de la Sécurité sociale de Rennes. Soixante-dix agents se sont portés volontaires pour intégrer cette unité qui travaille sept jours sur sept; de 8h à 19h. Chaque jour, une dizaine d'agents se relaient, téléphone en main.

"Nous recevons un fiche de signalement de la part du médecin qui a reçu un patient Covid+. A partir de là nous disposons de quatre heures pour joindre ce patient dit zéro et faire un point sur les contacts qu'il a pu avoir durant les dernières 48 heures," explique Pascale Boullé, responsable de la plateforme. Une autre course démarre alors. "Nous avons 24 heures contacter les personnes et valider le fait qu'elles ont bien été en contact avec le malade." Chaque personne, sur la base du volontariat, est alors invitée à se confiner pendant 14 jours, à porter un masque et faire un test.

Casser la chaîne de propagation du virus

Les informations sont ensuite analysées par l'Agence régionale de santé afin de détecter ou non d'éventuels foyers épidémiques. Cette réactivité doit permettre de casser la chaîne de propagation. Les agents ont fait un constat plutôt rassurant depuis l'ouverture de la plateforme : en moyenne chaque malade a été en contact avec trois ou quatre personnes. C'est le signe qu'après le confinement, les Brétilliens semblent limiter leurs déplacements et les réunions en petit groupe.

Selon Nicolas Revel, le directeur général de l'Assurance maladie, 600 à 800 patients ont été signalés chaque jour en France aux brigades sanitaires, soit 4.000 en une semaine. "Un chiffre qui reste plutôt faible par rapport à ce que nous escomptons," a-t-il confié sur franceinfo ce mercredi 20 mai.