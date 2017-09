Ille-et-Vilaine: la maison Tuba à Saint-Grégoire, un accueil unique pour les autistes

La maison Tuba à Saint Grégoire a été inaugurée ce vendredi. Ouverte depuis janvier, elle offre 14 places enfants et adultes autistes ou polyhandicapés. Une cinquantaine de personnes en ont bénéficié jusqu'à présent, accueillie à tour de rôle, pour des séjours courts.

Cette maison répond à un besoin en Ille-et-Vilaine. Il n'existait pas de structure équivalente. Isabelle Guinic en a fait l'amère expérience. Elle est la présidente de l'association Tuba (comme Trait d'Union Bol d'Air) et la mère d'une fille polyhandicapée. Elle a vécu un événement familial difficile, il y a quelques années. C'est le moindre que l'on puisse dire. Son autre enfant, malade, était en train de mourir. Elle était enceinte aussi. "J' aurais eu besoin de confier ma fille à une structure, la sachant en sécurité. Je n'ai rien trouvé. C'est déjà difficile pour une demande anticipée et pérenne. Alors, en urgence! Quand j'ai pu l'exprimer, j'étais en colère!". Tuba sert à cela: un accueil temporaire le temps d'un week-end, de vacances ou simplement le temps d'un répit pour les familles.

La maison Tuba à Saint Grégoire

Un accueil le plus individualisé possible

Des parents se sont regroupés et, en 2008, l'association Tuba a été créée, adossée à l'ADMR. Les travaux ont débuté en 2015 et ont été confiés à Aiguillon Construction. Financés par l'Etat et le Département. La maison a été conçue avec les familles et les équipes d'intervenants. D'une surface de plus de 1200 m2, elle est composée de deux unités de vie identiques (avec coin repas, salon, chambres et salles de bains individuelles), plus un espace central (avec des salles d'activités, de psychomotricité, sensorielle). Les locaux sont conviviaux. Les couleurs apaisantes. Les murs arrondis. Pas d'angles. Les portes n'ont pas de charnières. Pour ne pas se coincer les doigts. Les équipements sont modulables.

Visite avec la directrice, Solenn Ceron Hervé Copier

La salle sensorielle

À la maison Tuba, l'accueil est le plus individualisé possible, avec un taux d'encadrement de 5 professionnels pour 6 personnes accueillies. Les enfants et adultes de Tuba sont très sensibles aux bruits, aux voix, aux regards, à leurs points de repère, leurs habitudes. Michel Lalanne est le père d'un fils autiste. Il témoigne: "Si mon fils demande une pomme, ce n'est pas que pour la manger, c'est pour se calmer. La réponse habituelle dans les institutions, c'est: on va manger dans deux heures. Mais la pomme est indispensable dans les cinq, dix minutes, sinon c'est la crise. A Tuba, la demande est prise en considération.".