Chartres-de-Bretagne, France

Si vous habitez Chartres-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine, vous faites peut-être parti de ceux qui ont été réveillés ce samedi matin par une sirène d'alarme vers 4h30 du matin. Vous savez, c'est celle qui se déclenche tous les premiers mercredi du mois. Rassurez vous, rien de grave, mais une belle frayeur pour certains habitants.

Confiné dans les toilettes pendant une heure

C'est le cas par exemple de cet habitant, que nous avons rencontré, secouriste dans la vie, qui reconnait tout de suite une alerte confinement.

Il se pose alors des questions : est-ce que c'est une alerte attentat ? Est ce les détenus de la prison de Vézin-le-Coquet, en Ille-et-Vilaine également, situé à plusieurs dizaines de kilomètres de Chartres-de-Bretagne, se sont évadés ? Ou est-ce tout simplement une erreur ?

Dans le doute cet habitant ferme ses volets, qu'il ne baisse jamais, rentre son chat, l'emmène avec lui dans ses toilettes et tous les deux restent là, à l'abri. Et au bout d'une heure, il se rend compte que c'était une erreur.

Un dysfonctionnement électrique selon le maire de la commune

Le maire de la commune, Philippe Bonnin, habite lui à 800 m du centre et n'a rien entendu. C'est le responsable qui l'a prévenu. "Il m'a téléphoné alors que j'étais dans ma voiture pour aller à la mairie. En arrivant, j'ai donc pu rapidement voir avec la préfecture et comprendre ce qu'il s'était passé, raconte le maire. C'est en fait un dysfonctionnement électrique qui a conduit le moteur de la sirène à s'activer tout seul".

Pas de panique donc pour Philippe Bonnin. Depuis juin 2015, la commune ne fait plus partie du réseau National des alertes. c'est donc la mairie seule qui doit décider, ou non, de déclencher la sirène. Plus de peur que de mal pour les Chartrains et les Chartraines, qui sont, on l'espère, tous sorti de leur lieu de confinement.