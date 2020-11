Ouverture des petits commerces : le maire de Vern-sur-Seiche retire son arrêté

Depuis la mise en place du confinement, les petits commerçants ont fait entendre leur voix pour demander la réouverture de certaines boutiques pourtant jugées "non-essentielles". Face à cette colère, plusieurs maires ont décidé de prendre des arrêtés autorisant l'ouverture des petits commerces dans leur ville. A Vern-sur-Seiche, Stéphane Labbé a été de ceux-là.

Ce lundi 2 novembre il annonce pourtant qu'il préfère retirer ce texte. "J'ai été contacté par la Préfecture dimanche après-midi. Il m'a été indiqué que mon arrêté allait être déféré au tribunal administratif de Rennes et avait de fortes chances d'être suspendu. De plus, les commerçants risqueraient d'être verbalisés. Dans un esprit de responsabilité, j'ai donc décidé de retirer mon arrêté dès lundi midi," indique le maire.

Je vais continuer ce combat sous d'autres formes.

"Je vais bien sûr continuer ce combat sous d'autres formes et demande d'ores et déjà à la préfecture de faire connaître notre position au gouvernement, afin de valoriser nos commerces de proximité. Ils sont un maillon essentiel de la vie sociale, de la vigilance des uns envers les autres. Acheter et consommer dans sa ville, c'est aussi un processus durable", poursuit l'élu.

Ce dimanche soir, Jean Castex a annoncé que les rayons de produits "non-essentiels" des grandes surfaces allaient devoir être fermer dès ce mardi 3 novembre. Un peu plus tôt dans la journée, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal avait expliqué que les arrêtés pris par les maires n'avaient pas de valeur légale.