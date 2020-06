Ille-et-Vilaine : Le Relais, spécialisé dans la collecte de vêtements, reprend son activité

Le bruit est enfin de retour au sein de la Scop "Le Relais" situé à Acigné, près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Un camion, revenant d'un point relais, vient de débarquer, chargé de vêtements. L'activité a repris le jeudi 11 juin. Mais après le confinement, les containers débordent dans les villes, les villages ou à proximité des supermarchés. Des sacs ont même été déposés dehors. "Nos collègues reviennent avec des camions chargés, mais ils n'arrivent pas à terminer leurs tournées car ils ont tellement de sacs à ramasser dans les containers et surtout à l'extérieur des containers qu'ils doivent faire un travail de nettoyage. On se donne jusqu'à fin juin avant le retour à la normale" explique Pascal Melville PDG et salarié de la coopérative ouvrière. "Actuellement un tiers des vêtements collectés part à la poubelle à cause des sacs qui sont restés dehors. Cela ne peut pas être valorisé et pour nous c'est un coût car on doit évacuer ces produits vers l'incinération ou l'enfouissement". Il est conseillé d'attendre la fin du mois avant de venir déposer des vêtements dans ces containers.

Une véritable ruche

Dans cette ruche, où travaillent 110 salariés, les vêtements de toute taille et de toutes couleurs sont ensuite déposés par chariots élévateurs dans des bennes grillagées. Puis ils sont triés. "Je suis au tri tapis" raconte Manuela, une jeune de 19 ans "nous mettons les vêtements en catégorie. Comme je suis en insertion, je fais partie des personnes pour qui Le Relais créé des emplois". L'autre étape importante, c'est le conditionnement "Je fais des balles de 45 à 50 kilos, le linge va dans les machines de presse et est rangé aussi par catégorie" explique Sharif en CDI depuis 2006.

Hier, nos collègues ont collecté un blouson de marque tout neuf d'une valeur de 1000 euros. Il était étiqueté, donc il n'a pas été utilisé - Pascal Melville PDG et salarié

La Scop "Le Relais" à Acigné (Ille-et-Vilaine) © Radio France - Loïck Guellec

La seconde vie

Ces vêtements, quand ils sont en bon état, sont mis en vente à des prix très abordables dans des boutiques sociales "Ding et Fring". Il y en a 5 en Ille-et-Vilaine, à Rennes, Saint-Grégoire, Chantepie, Saint-Malo et Vitré. D'autres peuvent partir dans 3 pays d'Afrique, le Sénégal, le Burkina-Faso et Madagascar avec qui Le Relais a signé des accords : une activité qui a permis la création de 850 emplois avec l'assurance que les bénéfices restent dans le pays concerné. Les produits qui sont inutilisables sont recyclés ; par exemple, on extrait de la fibre textile pour créer des panneaux en feutre qui servent d'isolants pour l'automobile ou les machines à laver.