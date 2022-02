Ille-et-Vilaine : le Secours populaire cherche des familles pour accueillir des enfants cet été

Plusieurs milliers d'enfants ne partent pas en vacances d'été, ils restent chez eux quand les autres partent. Pour leur donner de vraies vacances à la mer ou à la campagne, le Secours populaire d'Ille-et-Vilaine est à la recherche de "familles de vacances" pendant une ou plusieurs semaines sur leurs lieux de repos ou leurs domiciles.

"Ce séjour est l ’occasion de tisser des liens durables, d’échanges et de partages de petits bonheurs avec les enfants accueillis", explique l'association dans un communiqué. Des bénévoles seront à la disposition des personnes intéressées. Les enfants ont entre 6 à 11 ans et la période d’accueil est fixée du 11 au 22 juillet et du 08 au 19 août 2022.

POUR SE RENSEIGNER : partir dans une famille de vacances