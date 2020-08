Ille-et-Vilaine : le Téléthon s'invite au camping

C'est une grande première : des animations pour le Téléthon sont proposées pendant l'été dans des campings, notamment en Ille-et-Vilaine. L'association française contre les myopathies prend les devants, alors qu'elle craint une baisse des dons en décembre à cause de la crise sanitaire

"Il n'y a pas de vacances pour la solidarité", sourit André Guyomard, le coordinateur du Téléthon en Ille-et-Vilaine. L'opération "Les campings font leur Téléthon" a été lancée, début août ; il a contacté 82 campings du département, pour deux réponses favorables.

Une relais-natation de 12 heures

Ce sont les campings "Entre pierre et colline" à Saint-Germain-en-Coglès et "Domaine les peupliers" à Tinténiac qui ont accepté de participer. Dans ce dernier, un tiers des vacanciers (soit 45 personnes), ce dimanche 9 août, a participé à un relais-natation entre 8 et 20 heures.

"Dans notre camping, ce côté convivial et ce côté solidaire étaient vraiment importants, assure la co-propriétaire du camping, Adeline Louis-Honoré dit Houssin. Les gens aiment être ensemble, _les gens aiment participer et encore plus pour une bonne action_."

Ça n'est pas parce que le covid fait parler beaucoup de lui en Ille-et-Vilaine que la solidarité ne doit pas faire parler d'elle"

- André Guyomard, coordinateur du Téléthon en Ille-et-Vilaine

L'opération n'est pas finie, martèle André Guyomard : _"_Je souhaite que beaucoup de campings prennent le relais dans le courant du mois d'août et que la solidarité s'exprime en Bretagne et notamment en Ille-et-Vilaine". Les dons au Téléthon avaient atteint plus de 1,6 millions d'euros en 2019, dans le département.