Ille-et-Vilaine : les pompiers se dotent d'un aéroglisseur et d'une quarantaine de nouveaux véhicules

Du rouge vif de sortie, sur le parking de l'école départementale des sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine. Les soldats du feu ont présenté les derniers véhicules et équipements acquis ces 18 derniers mois, ce mardi. Au total, une quarantaine de camions, de jets-skis, voire même un aéroglisseur pour les interventions en baie du Mont-Saint-Michel.

Les investissements atteignent 5,5 millions d'euros. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Pour nos agents cela permet de disposer d'un matériel de qualité qui facilite au final la réalisation des gestes techniques et la qualité du service rendu", souligne le colonel Eric Candas, directeur du SDIS 35. "Sur les missions habituelles et classiques, le SDIS est plutôt sur une politique de renouvellement, parfois un peu d'innovation." Mais face à certains risques particuliers, notamment nautiques, c'est un appareil novateur qui entre dans la flotte des pompiers brétilliens : un aéroglisseur, pour un coût de 70 mille euros.

Un aéroglisseur pour les sauvetages dans la baie du Mont-Saint Michel

"Depuis quelques années, on travaille sur les meilleurs moyens d'intervenir en baie du Mont-Saint-Michel", explique le capitaine Olivier Oger, chef du service Prévision-Opération nord, et référent de l'équipe aéroglisseur du SDIS35. "On est confrontés à des grosses difficultés d'accès en baie du Mont-Saint-Michel. Le sol n'est pas portant, les engins terrestres ne peuvent pas s'engager, en dehors de chemins qui sont créés et entretenus par les professionnels. On est très limités dans nos déplacements. L'avantage de ce vecteur là, c'est que c'est un vecteur amphibie qui permet de se déplacer à la fois sur la vase, le sable et l'eau de mer et donc qui correspond parfaitement à nos besoins en baie du Mont-Saint-Michel. "

Une quinzaine de pilotes doivent être formés pour conduire l'aéroglisseur. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

L'appareil est attribué au centre de secours de Dol-de-Bretagne. Une quinzaine de pilotes doivent être formés d'ici l'été, date prévue de mise en service. Le chef de centre, le lieutenant Sébastien Cauet souligne l'opportunité "de pouvoir se projeter rapidement puisqu'on aura plus nécessité de suivre un chemin ou une voie qui existait dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui nous limitait forcément dans nos déplacements. Là, on pourra partir d'où on veut et aller faire une recherche de personnes, une extraction de victime rapidement en tout point." Un moyen d'intervenir plus rapidement sur ces interventions compliquées, comme en février dernier, lorsqu'un homme est parti à la pêche à pied avant d'être pris dans le brouillard. "La personne était sortie du chemin habituel et il a fallu qu'on ait l'aide des mytiliculteurs qui nous ont emmenés sur le chemin au maximum. On a été obligés de partir à pied sur deux kilomètres pour récupérer la personne qui était envasée et très fatiguée et qui était incapable de s'extraire d'une mer d'elle même avec, bien sur, la mer qui montait", poursuit le lieutenant Sébastien Cauet.

Des cellules d'intervention pour le sauvetage-déblayement

Parmi les autres achats présentés, deux cellules d’intervention pour les pompiers spécialisés dans le sauvetage-déblaiement, sortes de grosses caisses à outils, "dans lesquelles on va retrouver des moyens lourds pour tout ce qui est intervention lorsqu'on a des effondrements ou des risques d'effondrements suite à un incendie, à une explosion ou en raison de la vétusté", indique le capitaine Sébastien Saudubray, conseiller technique départemental de la spécialité USAR ou sauvetage déblaiement.

Deux cellules d’intervention sont attribuées au groupe de sauvetage-déblaiement. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Cela permet de localiser, rechercher les victimes et extraire des victimes potentielles, mais aussi de sécuriser des sites en termes d'étaiement, de manœuvres de force et intervenir dans de bonnes sécurité." En plus de ces interventions, ces cellules peuvent être déployées "pour tout ce qui est accident de la route mêlant des poids lourds, du matériel agricole, mais aussi le métro, les trains." Une nécessité, à quelques semaines de l'ouverture de la ligne B du métro Rennais.