Ille-et-Vilaine : les sapeurs-pompiers volontaires, maillons essentiels des services de secours

Ils sont près de 3000 en Ille-et-Vilaine et représentent le plus gros des effectifs dans les centres de secours d'Ille-et-Vilaine : les sapeurs-pompiers volontaires. France Bleu Armorique soutient la campagne de recrutement en cours.

Ils sont un maillon essentiel des services de secours. Les sapeurs-pompiers volontaires forment le gros des effectifs, dans les centres bretons : ils sont près de 3000 en Ille-et-Vilaine, pour 625 du côté des pompiers professionnels. France Bleu Armorique s'associe ce mercredi matin avec la Fédération des pompiers de France, à l'occasion d'une grande campagne de recrutement, en cette journée internationale des pompiers.

"J'ai toujours vu les camions de pompiers", témoigne Sarah Hensienne, diététicienne sur Rennes et pompier-volontaire à Betton depuis un peu moins d'un an. La jeune femme a baigné dans l'univers depuis toute petite : son père portait lui même l'uniforme. "Je l'entendais partir quand son Bip sonnait, courir partout pour essayer de chercher ses habits. Après, pourquoi maintenant ? Clairement, au fur et à mesure du temps où je me rendais à mon travail, je croisais beaucoup d'ambulances de pompiers et au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas moi. Je me suis dit que j'étais déjà épanouie par rapport à ma situation professionnelle, donc pourquoi pas essayer de trouver quelque chose qui m'épanouissait autant au niveau personnel. C'est vrai que le fait d'être sapeur-pompier volontaire, ça y répond forcément parce qu'on est là pour les gens, on sert à quelque chose et c'est vrai que c'est hyper enrichissant d'un point de vue humain. "

Au centre de secours de Betton : 25 pompiers volontaires

Le centre de secours de Betton fonctionne uniquement grâce aux 25 pompiers volontaires et ne compte pas de pompiers professionnels. "Il y a tous les profils hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, différentes activités professionnelles, de l'ingénieur informatique à l'ambulancier, l'aide soignant, le commercial et c'est ce qui fait la richesse de l'équipe", estime le chef de centre, le lieutenant Ludovic Lorandel, volontaire depuis 20 ans. "Ici, vous pouvez rencontrer des gens que vous n'auriez jamais rencontrés et on partage une activité commune, celle de sapeur-pompier volontaire, c'est ce qui nous réunit."

Le lieutenant Ludovic Lorandel, chef du centre de secours de Betton, a 20 ans de services comme sapeur-pompier volontaire derrière lui. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Pour que le centre tourne correctement, le lieutenant a besoin de recruter trois à quatre personnes chaque année, en raison d'un "turn-over" important. "On a une population assez jeune et parfois la difficulté sur Betton, c'est l'immobilier. Quand j'ai des collègues qui veulent acheter et bien ils partent sur des zones où l'immobilier est un peu moins cher. Ce ne sont pas des vocations perdues parce que souvent ils recherchent une ville ou il y a quand même un centre de secours, et du coup, cela passera par une mutation vers un autre centre", poursuit le chef de centre.

Des conventions tissées avec les employeurs

L'un des derniers arrivés, c'est Nicolas, aide-soignant à l'hôpital Guillaume Régnier dans une unité pour enfants. Il a signé au mois de janvier 2022 après s'être engagé par le passé dans plusieurs associations, comme les Restos du Cœur ou la Croix Rouge. "Les pompiers-volontaires, cela m'est venu une fois bien installé dans ma commune. Je me suis dit que je pouvais apporter mon aide en ayant une situation stable et un emploi du temps prévisible". Une fonction qu'il assume en plus de son travail, aux horaires atypiques, et de sa vie de famille, puisqu'il est père de deux enfants. "Cela fait beaucoup, mais c'est du temps libre, autant qu'il serve à quelque chose." Si Nicolas a pu rejoindre les rangs, c'est que son employeur a signé une convention avec le SDIS, le Service Départemental d'Incendie et de Secours : durant ses temps de formation, il continue d'être rémunéré normalement et peut également arriver un peu en retard ou partir un peu en avance en cas d'intervention.

Pour pouvoir rejoindre un centre de secours en tant que sapeur-pompier volontaire, il faut répondre à cinq conditions : avoir plus de 18 ans et moins de 55 ans, être apte physiquement et médicalement (être en bonne santé, savoir nager, être à jour de ses vaccins et en possession des cinq sens), jouir de ses droits civiques, habiter à proximité d'un centre de secours, dans un périmètre de 5 minutes et être suffisamment disponible. Les précisions sont disponibles sur le site du SDIS35.