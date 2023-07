Ille-et-Vilaine : plus de 50 000 cendriers de poche offerts aux fumeurs

Ce samedi 8 juillet 2023, plus de 50 000 cendriers de poche ont été offert aux fumeurs dans les bureaux de tabac d'Ille-et-Vilaine pour sensibiliser et prévenir des incendies et feux de forêts cet été. Une opération en partenariat avec les sapeurs-pompiers.