Ille-et-Vilaine : pour éviter à ses habitants de sortir le maire va livrer des colis alimentaires

Restez chez vous ! Ce message vous le lisez et l'entendez tout au long de la journée. A Chateauneuf-d'Ille-et-Vilaine, au sud de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), le maire vient de prendre une initiative pour venir en aide à ses administrés et leur éviter de sortir de chez eux.

Avec l'aide de ses conseillers municipaux, Joël Masseron va aller distribuer des colis alimentaires à tous les habitants qui le souhaitent. Des colis dont le prix a été fixé à 50 euros et qui contiendront tout ce qu'il faut pour assurer six à douze repas (couple ou personne seule). A l’intérieur : des laitages, des fruits et légumes, des féculents, du lait, de la viande, du pain, etc.

Les commerçants de la commune sollicités

Joël Masseron a mobilisé le boucher, le boulanger et l'épicier de la commune. Une liste a été dressée avec l'aide du Centre communal d'action sociale. Les personnes isolées ont été recensées. "Je crois que nous allons aussi avoir des personnes plus jeunes qui ont peur de sortir et ce n'est pas un problème. Au contraire, moins de gens sortent mieux nous nous porterons. Ce qui est important c'est de montrer que nous sommes présents pour eux !"

Les habitants peuvent s'inscrire auprès de la mairie. Les livraisons se feront du mardi au samedi.