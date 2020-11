Ille-et-Vilaine : pour la Toussaint, il offre 200 chrysanthèmes

"Je n'aime pas gâcher et plutôt que de jeter j'ai préféré faire une bonne action." Samedi 31 octobre, à la veille de la Toussaint, Eric Lamory s'est rendu au cimetière de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) et il y a déposé environ 200 chrysanthèmes. "Avec le confinement, les clients étaient moins nombreux à venir au magasin et comme je fermais le dimanche je me suis retrouvé avec beaucoup de pots," explique le gérant du magasin Déco Habitat. Il n'a donc pas hésité longtemps.

Les chrysanthèmes ont trouvé preneur en quelques heures. "J'ai reçu de nombreux messages de remerciements sur les réseaux sociaux et ça me fait plaisir, surtout en ce moment." Le magasin d'Eric Lamory peut rester ouvert pendant le confinement mais seulement pour la partie bricolage. Un moindre mal pour le patron et sa dizaine de salariés, en attendant une réouverture complète.