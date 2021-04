Ille-et-Vilaine : sa voiture professionnelle accidentée par un chauffard, elle lance une cagnotte

C'est une nouvelle déconvenue dont elle se serait bien passée en période de crise sanitaire. Gaëlle Bourc'his est commerçante. Depuis deux ans, à Rennes, avec son entreprise "Allo petit dej"elle propose la livraison de petits-déjeuners aux entreprises et aux particuliers.

L'homme percute sa voiture et prend la fuite

Malheureusement, depuis le début de la crise sanitaire, son commerce est mis à mal. Vendredi 2 avril, la commerçante installée à Melesse, au nord de Rennes, a eu la mauvaise surprise de découvrir son véhicule professionnel accidenté. Un homme est arrivé dans sa rue en sens inverse, a pris un sens interdit, arraché un poteau et fini sa course dans sa voiture qui s'est retrouvée à cheval sur le trottoir. L'automobiliste a fui.

La scène a été filmée par une voisine. "On voit sa voiture rentrer dans la mienne mais on ne voit pas bien les plaques d'immatriculation, du coup, la police ne peut rien faire," se désolé Gaëlle. Le parallélisme de sa Twingo est à refaire, tout comme le train de direction avant. Il faut aussi changer une aile. La trentenaire est assurée au tiers mais son assurance ne peut pas la rembourser. "Elle n'a personne contre qui se retourner. Les frais sont pour moi et ça tombe vraiment au plus mauvais moment."

Un devis à 800 euros.

Gaëlle tente le tout pour le tout et compte sur la générosité des internautes. Elle a lancé une cagnotte en ligne et espère récolter 800 euros, le montant du devis qui lui a été adressé par le garagiste. "J'offre un mug de ma société à ceux qui dépenseront un minimum de sept euros pour m'aider," conclut la commerçante.