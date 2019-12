Ille-et-Vilaine : tous les cours d'eau du département en vigilance jaune

A cause des perturbations successives qui traversent la Bretagne, de nombreux cours d'eau risquent de déborder. En Ille-et-Vilaine, ils ont tous été placés en vigilance jaune "crues" à partir de ce vendredi 20 décembre.

Tous les cours d'eau en Ille-et-Vilaine sont en vigilance jaune crue et inondation

Ille-et-Vilaine, France

Le niveau des cours d'eau en Ille-et-Vilaine est très élevé à cause des fortes pluies de ces dernières semaines. L’Oust, le Meu, la Vilaine médiane et la Vilaine aval étaient déjà en vigilance jaune "crues". Désormais la Vilaine amont et la Seiche sont sur la liste pour des risques d’inondations, alors qu'une nouvelle dépression est attendue ce week-end sur la Bretagne.

Les crues sont déjà formées et les sols détrempés, ce qui provoque des écoulements et des débordements. Plusieurs axes routiers du département sont d'ailleurs coupés. Il s'agit :

-RD 334 entre Chavagne et la RD288 (déviation mise en place)

- RD28 au niveau de l'étang Peronnay (intervention en cours la route risque d'être barrée)

- RD 36 au niveau de Mons

- RD 91 commune d’Aubigné en direction de Feins

- RD 61 commune d’Iffendic en direction de Saint-Péran

- RD 30 commune d’Iffendic au lieu-dit « Les loges de travers »

- RD 528 commune de la Bouexiere en direction de Liffré au lieu-dit « la Baillée »

- RD 56 commune du Grand-Fougeray au lieu-dit « L’Épine blanche »

- RD 248 commune de Comblessac entre Maure de Bretagne et Carentoir (département 56)

- RD 65 commune de Lieuron en direction de Pipriac au lieu-dit « La porte »

- RD 25 croisement RD 26 commune de Saint-Germain-sur-Ille en direction de Melesse

- RD 63 commune d’Iffendic en direction de Monterfil au lieu-dit « L’Aune »

- RD 65 commune de Val d’Anast en direction de Campel au lieu-dit « les portes de Trevalant »

- RD 221 commune d’Aubigné en direction de Saint-Aubin d’Aubigné au lieu-dit « Patience »

- RD 255 commune de Sainte Marie de Redon en direction d’Avessac au lieu-dit « La grossinais »

- RD 62 commune de La nouaye en direction du Lou du lac au lieu-dit « Bhaon »

- RD 82 commune de Guidel en direction de Dingé au lieu-dit « La roche blanche » et « La plousière »

- RD 224 commune de Paimpont en direction de Beignon au lieu-dit « Le pont du secret »

- RD 38 commune de Baulon en direction de Maxent

- RD 10 commune de Baguer-Morvan en direction de Bonnemain

- RD 89 commune de Vieux viel au carrefour avec la RD 91

La préfecture d'Ille-et-Vilaine appelle à la prudence si vous habitez à proximité de ces cours d'eau. Ne vous engagez pas sur les routes inondées à pied ou en voiture.