Ille-et-Vilaine : trois nouveaux centres de vaccination vont ouvrir lundi 15 mars

Les ouvertures de centres de vaccination se poursuivent en Ille-et-Vilaine. Douze lieux sont déjà accessibles dans le département depuis le lancement de la campagne de vaccination au début du mois de janvier.

Les prises de rendez-vous par Internet ou par téléphone

Ce lundi 15 mars, trois nouveaux centres vont ouvrir au centre hospitalier Saint-Joseph de Combourg, à la salle polyvalente de Retiers et au parc des expositions de Bruz. Ce nouveau maillage devrait "faciliter l’accès à la vaccination, notamment des personnes âgées de plus de 75 ans," selon l'agence régionale de santé.

Les prises de rendez-vous peuvent se faire via la plateforme doctolib pour le centre des expositions et le centre hospitalier de Combourg et via le site maiia.com pour le centre de Retiers. Il est aussi possible de composer le 08 05 69 08 21 (numéro vert) du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

A ce jour, plus de 102.000 injections de vaccins ont été réalisées en Ille-et-Vilaine.