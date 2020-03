Ille-et-Vilaine : un appel lancé aux maires pour recenser masques, gants et gels hydroalcooliques

"La bataille des masques est commencée" a lancé Jean-Yves Le Drian chez nos confrères de franceinfo. Personnels soignants, médecins, pharmaciens, etc. appellent à l'aide depuis plusieurs jours afin de recevoir des stocks de masques plus importants afin de se protéger face à l'épidémie de Coronavirus.

Ce vendredi 20 mars, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et celui de l'association des maires du département invitent les maires à faire connaître leurs stocks.

Des masques, gants et gels à disposition des établissements

"Les établissements et services médico-sociaux relaient de façon massive la pénurie de masques et de protections à laquelle ils sont confrontés et qui met en péril le maintien de leur équipe," écrivent Jean-Luc Chenut et Pierre Breteau. "Le manque d'équipement interroge la permanence des interventions, maillon indispensable au bon fonctionnement du système sanitaire." Les Ehpad, les centres d'hébergement pour personnes handicapées ou encore les services d'aide à domicile sont notamment visés.

Les deux élus invitent donc les maires à recenser les masques, gants et stocks de gel hydroalcooliques dont ils pourraient disposer afin de les mettre à disposition des établissements du département. Ils peuvent envoyer ces informations à l'adresse suivante : service.oares@ille-et-vilaine.fr