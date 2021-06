Ille-et-Vilaine : un négociateur du GIGN forme les maires à la gestion des incivilités

Un groupe de riverains fête le déconfinement. Leur voisin, énervé, appelle le maire et menace d'intervenir au fusil. Le maire arrive sur place et rencontre quelques difficultés à communiquer avec les fêtards. "Est-ce que l'un d'entre vous serait disponible pour discuter calmement ?" Tout ceci n'est heureusement qu'un exercice orchestré par Mickaël, un négociateur breton du GIGN lors d'une formation de douze maires à la résolution de conflits et à la gestion des incivilités à Iffendic (Ille-et-Vilaine).

Une dizaine de négociateurs pour toute la région

Le 23 mai, le maire d'Ouges (Côte-d'Or) a été frappé à coup de barre de fer. Cinq jours plus tard, celui de Farnay dans la Loire a été violemment pris à partie par plusieurs jeunes. Les agressions de maires ont été multipliées par trois entre 2019 et 2020. "Ça monte tout de suite, il n'y a plus d'inhibition, plus forcément de respect, c'est toujours une demande de réponse immédiate", glisse la maire d'une petite commune au nord de Montfort-sur-Meu. Le décès du maire de Signes, tué lors d'une intervention sur un dépôt illégal, est à l'origine de cette formation pour les maires. Ce dispositif est national et les brigades de gendarmerie le déclinent dans chaque département.

"Comment doit-on se comporter avec quelqu'un que l'on connait et qui a pété un câble ou lorsqu'une situation s'envenime ? On fait le parallèle avec ce qu'on fait en tant que négociateur de crise, avec des retranchés ou des suicidaires, et on utilise les mêmes outils", explique le négociateur à la fin de la formation. La Bretagne compte seulement une dizaine de négociateurs pour toute la région. "Il y a encore quelques années on intervenait une à deux fois par mois dans la région, aujourd'hui on est parfois à quatre à cinq interventions dans la même semaine", ajoute celui qui est à la fois gendarme, au quotidien, et négociateur.

Les conseils du négociateur lors d'une intervention

"Le maître-mot c'est l'écoute", rappelle Mickaël, le négociateur. Il insiste auprès des élus sur l'importance d'être accompagné pour toute intervention : "On intervient toujours à deux ou on prévient au moins quelqu'un d'autre, ça rassure sa famille. Une fois sur place, si on est dépassé par la situation et qu'on n'arrive pas à résoudre cette crise de manière pacifique, on fait un retrait, on s'en va et on appelle les gendarmes.... Mais on ne s'expose pas inutilement !"

Lors de la formation, deux jeux de rôles sont organisés : d'abord pour simuler une intervention après l'installation de gens du voyage sur un terrain municipal, puis pour faire de la médiation entre voisins lors d'une fête arrosée. La démarche reste la même : "Identifier un meneur, quelqu'un avec qui on pourra entamer une conversation, l'isoler et ensuite passer à l'écoute, comprendre pourquoi la personne a demandé à ce que le maire se présente à son domicile", indique le négociateur.

Bientôt dans les Côtes-d'Armor

Grâce au bouche-à-oreille, les gendarmes de la métropole rennaise comptent déjà des inscriptions pour la dernière des trois formations organisées. La quasi-totalité de la soixantaine de maires de ce secteur seront alors formés à la résolution de conflits. D'autres sessions pourraient voir le jour pour élargir aux conseillers municipaux par exemple. Des formations ont déjà été organisées dans le Morbihan et le Finistère, celles des Côtes-d'Armor doivent bientôt démarrer.