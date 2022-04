Ille-et-Vilaine : une campagne de financement est lancée pour faire revivre le château de la Chapelle-Bouexic

En ouvrant la porte de la bâtisse, Claire Madre lance en souriant "avec ses 2.000 m2 de surface habitable, c'est ce qu'on appelle un petit château". Un petit château, dans lequel la chatelaine et son mari voient grand. Ils ont acheté l'édifice en 2017, avec l'aidée de revenir en Bretagne après avoir travaillé à l'étranger. Le bâtiment, situé dans le centre de la commune de la Chapelle-Bouexic, est classé au patrimoine des monuments historiques. Il a été construit en partie au 15ème puis au 17ème siècle, mais depuis quelques années, il est quasi à l'abandon "c'est un château en péril, cela fait 90 ans qu'il n'a pas été entretenu, il nous faut maintenant intervenir".

Charpente, toiture, maçonnerie, mais aussi 80 fenêtres à changer

Les infiltration d'eau ont fragilisé les poutres maîtresse de certaines pièces. Des étais ont dû être installés pour soutenir les plancher. Des travaux sur la charpente, la toiture, les maçonneries extérieurs, sont nécessaires "nous avons aussi quelques 80 fenêtres à changer". La direction régionale des affaires culturelles a donné son feu vert au permis de construire. "Il y a des jours, on se dit qu'on ne va pas y arriver. Mais je suis pour la politique des petits pas" explique la chatelaine. Et dans les premiers petits pas, il y a le lancement d'une première tranche de travaux dès le mois de septembre. "Mais on sait que c'est un chantier d'au moins 10 ans, avec sans doute 3 millions d'euros de travaux" ajoute la chatelaine, pleine d'énergie ."Un château, cela fait rêver, parce qu'on aime tous les princes et les princesses" Mais, lorsqu'elle est dans la bâtisse, Claire Madre ajoute " j'ai appris l'humilité ici, car on ne peut rien faire seuls"

Il faudra sans doute dix ans pour restaurer le château © Radio France - Céline Guétaz

Une campagne de financement participatif est lancée pour démarrer les travaux en septembre prochain

Pour soutenir son projet de restauration et de création d'activité économique dans la bâtisse, le couple a lancé une campagne de financement participatif sur le site dartagnans.fr. Une première tranche de travaux pourra ainsi être lancée dès le mois de septembre prochain à l'occasion des journées du patrimoine "nous souhaitons dans un premier temps, changer les poutres du grand salon et de la pièce au-dessus afin de pouvoir lancer notre projet économique, car c'est le nerf de la guerre" explique Claire Madre.

Un lieu pour former les enfants à la nutrition et au plaisir du bien-manger

Le couple souhaite que le château retrouve une activité économique. L'objectif est de créer un lieu dédié à la nutrition et à la lutte contre l'obésité chez les plus jeune "un tiers des jeunes sont concernés par ce fléau" . dans le château, Claire Madre imagine accueillir des enfants autour d'un potager et du plaisir de bien manger. "Nous avons déjà planter 1.200 pieds de myrtilles" . Les chatelains ont prévu une grande cueillette des fruits cet été.

Claire Madre et son mari ont acheté ce château en 2017 © Radio France - Céline Guétaz