Ille-et-Vilaine : une panne à un passage à niveau perturbe la circulation des trains

Une panne à passage à niveau perturbe la circulation des trains, ce lundi matin, entre Redon et Rennes dans les deux sens (illustration).

Une panne frappe un passage à niveau de Pléchâtel (Ille-et-Vilaine), ce lundi matin, indique la SNCF sur son site internet. Cela entraine une perturbation de la circulation des trains entre Rennes et Redon dans les deux sens.

Ainsi, le TGV parti à 6h17, de Lorient et à destination de Paris ne marquera pas l'arrêt en gare de Rennes. Il est détourné par Nantes. Cela devrait entrainer un retard d'une trentaine de minutes lors de l'arrivée à Paris-Montparnasse.

La situation devrait retourner à la normale à partir de 8h, indique le groupe ferroviaire. A 7h15, les agents de la SNCF sont sur place et ont réparé la panne. Des retards autour d'une vingtaine de minutes sont à prévoir. Il n'y a plus de suppression de train, mais de simples retards.

La semaine dernière, à ce même passage à niveau, une précédente panne avait là aussi occasionné de fortes perturbations. 5 TER avaient été supprimés entre Redon et Rennes, et un TGV détourné via Nantes.