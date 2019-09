Illettrisme : 3 questions à Marie Lepeltier de l'association Le Roseau à Biganos

Biganos, France

France Bleu Gironde : quels sont les profils de personnes qui viennent dans vos ateliers d'écriture et de lecture ?

Marie Lepeltier : On a surtout des personnes entre 26 et 50 ans, ils représente 85 % de nos bénéficiaires. 10 % ont entre 16 et 25 ans et seulement 5 % qui ont plus de 50 ans. Principalement ce sont des personnes qui sont en rupture d'emploi. Ils doivent se reconvertir et là se pose la question de la lecture et de l'écriture. Ces personnes viennent à notre rencontre pour entreprendre des démarches. Soit de manière autonome, soit elles sont orientées par des partenaires comme Pôle Emploi ou les missions locales.

Ces publics ont souvent du mal à reconnaître leur illettrisme. Quels sont les freins psychologiques ?

Souvent c'est la peur de l'échec. Ils ont eu de mauvaises expériences à l'école et ils ont du mal à revenir vers les institutions. Ce sont souvent des traumatismes liés à l'enfance. La peur de ne pas y arriver et de se sentir seul face à ses difficultés. Notre rôle c'est de les rassurer et de faire preuve de bienveillance pour les convaincre de nous rejoindre dans la démarche.

Est-ce-qu'il est plus compliqué d'apprendre à lire et à écrire quand on a 50 ans ?

Ce n'est pas évident mais souvent ces personnes ont une motivation forte. Il y a des facteurs déclencheurs comme les enfants et les petits-enfants. Ils veulent les aider pour les devoirs, ou simplement être capable de leur lire une histoire. Ensuite, quand ils sont motivés ils s'accrochent, ils sont assidus aux cours et ils arrivent à progresser. J'invite ceux que ça intéresse à se rendre sur notre site internet le-roseau.fr ou sur notre page Facebook. Et puis on est toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider.