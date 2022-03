Illia, étudiant ukrainien à Limoges : "Je veux me focaliser sur mes études pour aider mon pays"

"Les deux premiers jours, ça a été difficile de se détacher du téléphone". Aujourd'hui, Illia semble plus apaisé à en parler. Mais ce jeune étudiant ukrainien a forcément été touché par les événements qui se sont produits dans son pays. "Mon père est revenu en Ukraine pour intégrer la défense, dans ma ville d'origine, Kharkiv. _Ma mère a fui la ville car c'était trop dangereux_, il y avait des bombardements même dans notre quartier."

Depuis deux ans, Illia vit à Limoges. Il est d'abord venu en France pour un stage, puis a intégré l'institut XLIM, où il cherche à obtenir un master de physique. "On a des travaux dirigés et pratiques et des travaux de recherche. Dans un mois, ce sera les examens. Il y a toujours quelque chose à faire, on ne s'ennuie pas" sourit le jeune ukrainien d'une vingtaine d'années. Alors, il fait preuve de résilience. Il a le soutien de quelques amis, avec qui il sort en promenade. "On joue aux jeux de société, on cuisine, pour traverser tout ça ensemble, en particulier avec d'autres étudiants ukrainiens", souligne-t-il. "On va aux manifestations ensemble par exemple."

Etre spécialiste et revenir dans son pays pour aider "à construire"

Cette "petite action" comme il la définit, cela lui permet "de ne pas rester assis à la maison". En cours, cet étudiant a reçu le soutien de ses collègues de recherche et de ses professeurs. "Ils demandent parfois comment je vais, moi et ma famille. Ils me demandent si j'ai besoin de quelque chose, tout ça..." Malgré le conflit, il a le sentiment d'être "un étudiant normal, comme avant tout ça".

Illia étudie la physique, notamment des technologies laser. Désormais, son but est simple : "Je veux me focaliser pour bien réussir mes études, avoir des compétences et savoir-faire sur mes domaines, pour qu'en tant que spécialiste, je puisse revenir dans mon pays pour construire un nouveau futur." Mature, le jeune homme attend désormais sa maman, qu'il devrait pouvoir héberger chez lui d'ici la fin de la semaine. "J'habite dans une colocation et mes propriétaires était d'accord qu'elle vienne. Ils sont très gentils, je les remercie".

Un élan d'optimisme pour Illia qui veut croire en l'avenir. Avec quelques amis étudiants ukrainiens, une dizaine qu'il connait, ils vont fonder une association, encore en cours de création pour aider l'accueil des réfugiés ou l'aide humanitaire.