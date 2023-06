Illkirch-Graffenstaden : polémique autour de la fermeture de la piscine de la Hardt cet été

Les nageurs habitués de la piscine de la Hardt à Illkirch-Graffenstaden n'ont plus que quelques jours pour profiter des lieux. À partir du 1er juillet, l'équipement restera fermé pendant toutes les vacances scolaires. Mais ce n'est pas tout : à la rentrée de septembre, la piscine sera fermée aux particuliers et réservée uniquement à un usage associatif : clubs sportif et scolaires.

"C'est presque un usage privatif d'une piscine"

La décision a été prise par l'Eurométropole de Strasbourg, en charge des piscines. Le niveau actuel de fréquentation est jugé insuffisant, alors que le coût de l'énergie a explosé. Vincent Debès, vice-président en charge de la question : "Cette piscine coute un million d'euros par an pour un usage très limité. On peut même parler d'usage privatif d'une quarantaine de personnes. Dans le même temps, nous avons eu des demandes de créneaux supplémentaires de la part des associations sportives et aussi de l'éducation nationale dans le cadre de leur plan savoir-nager".

La piscine de la Hardt est jugée trop énergivore par l'Eurométropole © Radio France - Emilie Pou

"Une décision arbitraire et innaceptable"

Le maire, Thibaud Philipps parle d'une "décision arbitraire et inacceptable" qui va "supprimer un service public pour 27.000 habitants". Il estime que "le niveau actuel de fréquentation, jugé insuffisant par cette dernière, est la conséquence directe d'une absence délibérée d'investissements dans cet équipement, aujourd'hui considéré comme vétuste." Thibaud Philipps demande donc "le maintien d'un créneau d'ouverture quotidien à tous les publics et la mise en œuvre d'un projet de rénovation de la piscine de la Hardt ou la construction d’un nouvel équipement sur le ban communal".

Vincent Debès, n'est pas fermé à la discussion. Il va d'abord analyser les demandes des clubs sportifs et de l''Éducation nationale pour voir s'il reste des créneaux. L'élu promet également une future rénovation de la piscine, sans fixer de dates pour le moment.